 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт Дорогие мои старики...
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Дорогие мои старики...

Постановлением президента Узбекистана «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий», начиная с февраля 2017 года, выплату всех видов пенсий в стране будут осуществлять в наличной форме. Такова реакция главы государства на многочисленные жалобы пожилых людей, лишенных возможности покупать продукты питания и предметы первой необходимости на рынках, где всегда есть проблемы с оплатой по безналичному расчету.

Наличными в полном объеме и без ограничений будет осуществляться выплата заработной платы работникам бюджетных организаций в горных и отдаленных районах республики, аналогично здесь будут осуществлять социальные выплаты и платежи.

Президент поручил Центральному банку совместно с  коммерческими банками «принять безотлагательные меры по устранению злоупотреблений, систематически допускаемых при выплате заработной платы, пенсий, пособий и стипендий и приравненных к ним платежей, обеспечив бесперебойную их выдачу со счетов хозяйствующих субъектов по их первому требованию».

Персональная ответственность за исполнение постановления возложена на генерального прокурора Узбекистана И. Абдуллаева, заместителя премьер-министра Р. Азимова и председателя Центрального банка Ф. Мулладжанова.

Дорогие мои старики...


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 342     3 февраля 2017


Пересечения по теме
  • Дорогие соотечественники... 1 января 2017 в рубрике Факт
  • Когда чужой мои читает письма 15 декабря 2015 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Февраль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. Дорогие мои старики...
      3 февраля 2017 в рубрике Факт
    2. Освобождение от чекистов
      3 февраля 2017 в рубрике Назначения
    3. Зона распахнула ворота
      2 февраля 2017 в рубрике Резонанс
    4. Велено не пущать
      1 февраля 2017 в рубрике Бывает...
    5. Ввиду отсутствия состава преступления...
      31 января 2017 в рубрике Резонанс
    6. Неизвестный Каримов
      29 января 2017 в рубрике Лица
    7. Волшебник изумрудного города
      28 января 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    8. Прокукарекать – не главное
      28 января 2017 в рубрике Дата
    9. Министр обороны уйдёт в отставку?
      27 января 2017 в рубрике Ситуация
    10. Фигурант и заинтересованные лица
      27 января 2017 в рубрике Ракурс
    11. «Ташкент-4» сдадут через 3 года
      27 января 2017 в рубрике Факт
    12. Навстречу пожеланиям трудящихся
      26 января 2017 в рубрике Факт
    13. Мы с именем этим ложимся и с именем этим встаём
      26 января 2017 в рубрике Факт
    14. Гани, не гони лошадей
      25 января 2017 в рубрике Соседи
    15. Стучите, товарищи
      25 января 2017 в рубрике Факт
    16. Курс – на интернационализм
      25 января 2017 в рубрике Братья
    17. Не корысти ради, а токмо...
      22 января 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    18. Интерпол до Киева доведёт
      21 января 2017 в рубрике Бывает...
    19. Деловая мама - деловой сын
      19 января 2017 в рубрике Назначения
    20. Миллиард кубометров - коту под хвост
      19 января 2017 в рубрике Ракурс
    21. Дни документального кино Израиля
      17 января 2017 в рубрике Связи
    22. Проблемы с газом решают кулаками
      17 января 2017 в рубрике Народ
    23. Мы рождены, чтоб шутку сделать былью
      17 января 2017 в рубрике Бывает...
    24. Гульнара Каримова вину не признала
      16 января 2017 в рубрике Лица
    25. Цветём и пахнем
      16 января 2017 в рубрике Экономика
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Клуб миллионеров  (10646 просмотров)
      7 января 2017 с сайта Факт
    2. И посидел, и поседел  (10108 просмотров)
      5 января 2017 с сайта Право
    3. Новый министр - креатура Закира Алматова?  (8955 просмотров)
      4 января 2017 с сайта Назначения
    4. Гульнара Каримова вину не признала  (8778 просмотров)
      16 января 2017 с сайта Лица
    5. Деловая мама - деловой сын  (8568 просмотров)
      19 января 2017 с сайта Назначения
    6. Фиг вам в вигвам  (8558 просмотров)
      9 января 2017 с сайта Ситуация
    7. Мужик сказал - мужик сделал  (8100 просмотров)
      7 января 2017 с сайта Резонанс
    8. Свои погоны ближе к телу  (7980 просмотров)
      14 января 2017 с сайта Право
    9. WhatsApp всё помнит  (7933 просмотров)
      5 января 2017 с сайта Резонанс
    10. Миллиард кубометров - коту под хвост  (7500 просмотров)
      19 января 2017 с сайта Ракурс
    11. Не по закону и не по-мужски  (7380 просмотров)
      6 января 2017 с сайта Ситуация
    12. Интерпол до Киева доведёт  (7011 просмотров)
      21 января 2017 с сайта Бывает...
    13. Где, где? В Караганде  (6858 просмотров)
      5 января 2017 с сайта Народ
    14. Перемена мест слагаемых  (6478 просмотров)
      11 января 2017 с сайта Назначения
    15. Неизвестный Каримов  (6198 просмотров)
      29 января 2017 с сайта Лица
    16. Министр обороны уйдёт в отставку?  (6145 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Ситуация
    17. Мы рождены, чтоб шутку сделать былью  (5987 просмотров)
      17 января 2017 с сайта Бывает...
    18. Фигурант и заинтересованные лица  (5861 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Ракурс
    19. Стучите, товарищи  (5694 просмотров)
      25 января 2017 с сайта Факт
    20. Проблемы с газом решают кулаками  (5369 просмотров)
      17 января 2017 с сайта Народ
    21. Цветём и пахнем  (5363 просмотров)
      16 января 2017 с сайта Экономика
    22. Водопровод по-китайски  (5282 просмотров)
      5 января 2017 с сайта Взгляд непостороннего
    23. Навстречу пожеланиям трудящихся  (5139 просмотров)
      26 января 2017 с сайта Факт
    24. Гани, не гони лошадей  (5138 просмотров)
      25 января 2017 с сайта Соседи
    25. Не корысти ради, а токмо...  (5079 просмотров)
      22 января 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства