Наличными в полном объеме и без ограничений будет осуществляться выплата заработной платы работникам бюджетных организаций в горных и отдаленных районах республики, аналогично здесь будут осуществлять социальные выплаты и платежи.
Президент поручил Центральному банку совместно с коммерческими банками «принять безотлагательные меры по устранению злоупотреблений, систематически допускаемых при выплате заработной платы, пенсий, пособий и стипендий и приравненных к ним платежей, обеспечив бесперебойную их выдачу со счетов хозяйствующих субъектов по их первому требованию».
Персональная ответственность за исполнение постановления возложена на генерального прокурора Узбекистана И. Абдуллаева, заместителя премьер-министра Р. Азимова и председателя Центрального банка Ф. Мулладжанова.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства