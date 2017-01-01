

Постановлением президента Узбекистана «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий» , начиная с февраля 2017 года, выплату всех видов пенсий в стране будут осуществлять в наличной форме. Такова реакция главы государства на многочисленные жалобы пожилых людей, лишенных возможности покупать продукты питания и предметы первой необходимости на рынках, где всегда есть проблемы с оплатой по безналичному расчету.



Наличными в полном объеме и без ограничений будет осуществляться выплата заработной платы работникам бюджетных организаций в горных и отдаленных районах республики, аналогично здесь будут осуществлять социальные выплаты и платежи.



Президент поручил Центральному банку совместно с коммерческими банками «принять безотлагательные меры по устранению злоупотреблений, систематически допускаемых при выплате заработной платы, пенсий, пособий и стипендий и приравненных к ним платежей, обеспечив бесперебойную их выдачу со счетов хозяйствующих субъектов по их первому требованию».



Персональная ответственность за исполнение постановления возложена на генерального прокурора Узбекистана И. Абдуллаева, заместителя премьер-министра Р. Азимова и председателя Центрального банка Ф. Мулладжанова.



Наличными в полном объеме и без ограничений будет осуществляться выплата заработной платы работникам бюджетных организаций в горных и отдаленных районах республики, аналогично здесь будут осуществлять социальные выплаты и платежи.Президент поручил Центральному банку совместно с коммерческими банками «принять безотлагательные меры по устранению злоупотреблений, систематически допускаемых при выплате заработной платы, пенсий, пособий и стипендий и приравненных к ним платежей, обеспечив бесперебойную их выдачу со счетов хозяйствующих субъектов по их первому требованию».Персональная ответственность за исполнение постановления возложена на генерального прокурора Узбекистана И. Абдуллаева, заместителя премьер-министра Р. Азимова и председателя Центрального банка Ф. Мулладжанова.