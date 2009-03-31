Освобождение от чекистов



Президент Узбекистана освободил от занимаемой должности председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) Алишера Ходжаева, в своё время делегированного на этот пост Службой национальной безопасности. Новым руководителем главного рупора страны стал Хуршид Мирзахидов, до сегодняшнего дня возглавлявший Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.



Как нам удалось установить, Х. Мирзахидов – технарь по образованию, техническим директором Гостелерадио Узбекистана работал его отец, о котором в коллективе до сих пор вспоминают, как об очень грамотном и скромном специалисте. Таким же, говорят сотрудники НТРК, отец воспитал и сына.



Что касается освобожденного от должности А. Ходжаева, то, по мнению тех же сотрудников компании, он фактически загубил национальное телевидение, доведя его до уровня примитивного пропагандистского механизма районного уровня, абсолютно не влияющего на умы и настроения населения страны. Отсутствие творческой свободы и сколь-нибудь внятной политики развития радиовещания и телевидения со стороны руководства способствовали уходу из НТРК многих профессиональных режиссеров и журналистов. Коллектив надеется, что бывшего руководителя не пересадят в другое начальственное кресло, как это иногда бывает, а отправят на заслуженный отдых по выслуге лет.



