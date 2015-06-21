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Спасаясь от геморроя...

30 января – 4 февраля 2017 года

Республиканские СМИ 31 января распространили сообщение под заголовком «Диалог с народом – самый эффективный механизм обеспечения интересов человека». В нем рассказывается о втором дне пребывания президента в Хорезмской области. В частности, глава государства посетил Хорезмский филиал Республиканского специализированного центра кардиологии. В этом медицинском учреждении действуют отделения кардиологии, кардиореабилитации, кардиохирургии, интервенционной кардиологии, физиотерапии, а также поликлиника. «На базе этого медицинского учреждения планируется открытие филиала российского Научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Бакулева», - пишет УзА.

 В это день газеты опубликовали тексты посланий, которыми обменялись глава Узбекистана и исполняющий обязанности Президента Республики Корея, в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами.

«…Правительство Узбекистана и я лично твердо нацелены на дальнейшее укрепление торгово-экономического и финансово-инвестиционного и технологического сотрудничества с Республикой Корея. Именно в этих областях наши отношения получили за 25 лет беспрецедентное развитие, свидетельством чему служат масштабные совместные высокотехнологичные инвестиционные проекты в сферах энергетики, химической, текстильной, автомобильной промышленности, инфраструктуры, транспорта, «электронного правительства» и телекоммуникаций», - говорится в послании Ш.Мирзиёева.

Южнокорейский президент отметил, что стороны подтверждают приверженность принципам доверия и развития сотрудничества.

В этой связи ряд газет опубликовали материал ИА «Жахон», озаглавленный «Республика Корея – надежный и проверенный временем стратегический партнер Узбекистана».

«Республика Корея занимает одно из ведущих мест в списке крупных инвестиционных партнеров Узбекистана. Объем вложенных Южной Кореей инвестиций в экономику Узбекистана составляет более 7 миллиардов долларов США. Между двумя странами действует режим наибольшего благоприятствования в торговле», - пишет агентство.

В Узбекских СМИ 31 января опубликован текст поздравления президента страны «Коллективу Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». «От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием создания Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», - говорится в послании.

Далее приводятся данные о том, что авиалайнеры с надписью «Узбекистан» выполняют полеты более чем в 20 стран. В 2016 году самолетами авиакомпании было перевезено свыше 2 миллионов 500 тысяч пассажиров и 43 тысяч тонн грузов. «Узбекистон хаво йуллари» также осуществляет управление воздушным движением около 90 тысяч транзитных рейсов в год и аэронавигационное обслуживание самолетов более 300 зарубежных авиакомпаний.
 
Газеты также опубликовали указы «О награждении Национальной авиакомпании «Ўзбекистон ҳаво йўллари» Почетной грамотой Республики Узбекистан» и «О награждении группы работников в связи с 25-летием Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

В печати 2 февраля опубликовано сообщение УзА под заголовком «Президент Узбекистана принял председателя Американо-Узбекской торговой палаты».
 
«Глава нашего государства, тепло приветствуя гостью, отметил, что визит представительной делегации ведущих американских компаний и проведение совместного бизнес-форума являются подтверждением роста взаимного интереса и обоюдного стремления развивать взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и США», - пишет УзА.

В этот же день газеты опубликовали постановление президента «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов оказания государственных услуг субъектам предпринимательства» и комментарий к нему. Согласно принятому документу, функционирующие в районах и городах единые центры по оказанию госуслуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно» передаются из структуры хокимиятов (администраций) районов (городов) в ведение Министерства юстиции республики.

«Осуществление государственной регистрации всех субъектов предпринимательства, за исключением банков и кредитных бюро, их филиалов и представительств, возлагается на центры «одно окно». Данная мера направлена на создание единой системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства взамен действующей разрозненной системы», - отмечают СМИ.

Все республиканские СМИ 3 февраля опубликовали постановление президента «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий» и комментарий к нему. Согласно этому документу, начиная с февраля 2017 года выплата всех видов пенсий будет осуществляться по территории республики в наличной форме в полном объеме без ограничений. «Обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры, которая будет также изучать практическое применение норм по привлечению к ответственности должностных лиц коммерческих банков за нарушение установленного порядка», - говорится в комментариях.

В субботних номерах газет опубликован указ президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли». «Указ определил организационно-правовые меры, направленные на повышение роли органов самоуправления граждан в эффективном решении вопросов местного значения, реализацию прав на объединение в ассоциацию, представляющую общие интересы сходов граждан, укрепление их материально-технической базы, а также дальнейшее развитие их взаимодействия с государственными органами и институтами гражданского общества», - говорится в комментариях к этому документу.

В начале недели СМИ распространили материалы о том, как в стране отметили день рождение Ислама Каримова. Так, ряд изданий перепечатали материал ИА «Жахон» под заголовком «Неоценимые заслуги  Ислама Каримова в зеркале оценок мирового общества». В нем приводятся высказывания о первом президента представителей различных зарубежных стран.

Узбекские СМИ сообщают о том, что депутаты выезжают на места, проводят встречи с избирателями. Так, газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 2 февраля  опубликовала материал, озаглавленный «Парламентарии изучают реальное положение дел на местах». В нем говорится, что члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса выехали в регионы республики для изучения имеющихся на местах проблем, установления непосредственного диалога с народом.

«В течение десяти дней Председатель Сената Олий Мажлиса Н.Йулдошев, Спикер Законодательной палаты Н. Исмоилов, а также специально организованные рабочие группы из числа депутатов и сенаторов приступили к работе в конкретных районах регионов. В программе поездок встречи с предпринимателями, представителями госорганов, жителями махаллей, а также посещение важнейших социальных объектов, обобщение и анализ собранного материала», - пишут газеты.

Партийные издания также пишут о встречах своих лидеров и активистов с трудящимися. На эту тему газета «Адолат» опубликовала большой материал под заголовком «Анализ, выводы и планы». В подзаголовке написано: «Главное в диалоге с народом - гласность».

Газета XXI Asr  опубликовала на эту материал под заголовком «Общественность удовлетворена открытыми диалогами». «По инициативе УзЛиДеП на местах проводятся встречи с электоратом партии – предпринимателями, фермерами, специалистами. Идет открытый диалог на самые злободневные темы», - пишет автор.

Ряд изданий перепечатал материал ИА «Жахон» под заголовком «Узбекистан и Афганистан выходят на качественно новый уровень сотрудничества». В нем сообщается, что представительная делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 23—24 января 2017 года с официальным визитом посетила Афганистан.

«Визиту узбекской делегации и переговорам с ней Президент ИРА уделил особое внимание — он лично председательствовал на расширенном заседании с участием всех ключевых членов правительства Афганистана. В ходе заседания был обсужден широкий спектр направлений экономического взаимодействия, в том числе в нефтегазовом секторе, транспортно-транзитной сфере, торговле и по реализации крупных инфраструктурных проектов в ИРА», - пишет агентство.

Узбекские СМИ перепечатали заметку УзА «Против браконьеров в водно-болотных угодьях принимаются жесткие меры». В ней сообщается, что в Госкомприроде состоялась пресс-конференция, посвященная проводимой работе по охране водно-болотных угодий в нашей стране.

Газета «Тошкент окшоми» подняла проблемы сферы услуг и торговли, где в нарушениях нередко виновны и сами граждане. Статья озаглавлена «А чек вы мне дадите?». Автор пишет о том, что пришло время, когда граждане сами должны соблюдать свои права. «В магазине или в аптеке мы часто даже не задумываемся, что надо взять чек. Так начинается цепочка безответственности», - пишет автор. Он призывает быть ответственными, проявлять гражданскую позицию.


Спасаясь от геморроя...


Соб. инф.



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Просмотров: 795     5 февраля 2017


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