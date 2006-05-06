Нам не дано предугадать







В отдельных местах – это как понимать? В том же Самарканде, где сотрудники милиции



И потом, будем честны: только ли к милиции у нас претензии? Мы никогда не задавались вопросом, почему каждый выпускник юридического вуза мечтает попасть на работу в прокуратуру? Или в таможню? Или – в СНБ? Или в ГНК? Из желания стать стеной на страже закона и правопорядка или по иной причине?



В каждом из перечисленных выше ведомств есть порядочные и честные люди, скажут мне оппоненты, и это верно. Как верно и то, что каждое из перечисленных выше ведомств давно приобрело все признаки закрытого акционерного общества со своими кланово-коммерческими интересами, о чем



... После разгромного выступления Ислама Каримова в Самарканде, когда он с треском снял с работы главу областной администрации, являвшегося родственником тогдашнего Генерального прокурора, ряд товарищей в погонах различных надзорных и силовых ведомств, уже тогда владевших элитной недвижимостью, пересели на старенькие автомобили советского производства и замерли в ожидании зачистки.



Зачистки не последовало. Пересидев бурю, с треском смещенный с должности глава областной администрации, возглавил областное управление юстиции. Месяца через три товарищи, пересевшие на изделия советской автомобильной промышленности, сдали эти изделия в утиль. И всё вернулось на круги своя. Президент, понимая что не в состоянии принципиально изменить ситуацию в правоприменительной сфере, делал вид, что пугает корпорации погонах. Корпорации делали вид, что пугаются.



Удастся ли нынешнему президенту Узбекистана переломить корпоративное сопротивление силовых и фискальных ведомств, которые привыкли работать так, как им было негласно дозволено, или, ограничившись словесной критикой, будет вынужден отступить? Не знаем. Честно, не знаем.





«К кому пойдут люди, если сами служители закона – преступники» - так в 1998 году охарактеризовал деятельность правоохранительных органов первый президент Узбекистана, выступая на собрании партийно-хозяйственного актива Самарканда и Самаркандской области. Нынешний президент страны был менее категоричен, но суть его оценки, если отбросить обтекаемость формулировок, аналогична той, что была сделана почти 20 лет назад его предшественником. На селекторном совещании, посвященном деятельности органов внутренних дел, он отметил , что «в отдельных местах деятельность милиции вызывает недовольство людей».В отдельных местах – это как понимать? В том же Самарканде, где сотрудники милиции подбрасывали наркотики таксистам, а потом под угрозой возбуждения уголовного дела вымогали у них деньги? В Сурхандарье, где родственникам вернули не живого задержанного гражданина, а его труп? В Ташкенте, где давно стали системой милицейские провокации с целью вымогательства или последующего отъема квартир под предлогом использования их как «орудия преступления»?..И потом, будем честны: только ли к милиции у нас претензии? Мы никогда не задавались вопросом, почему каждый выпускник юридического вуза мечтает попасть на работу в прокуратуру? Или в таможню? Или – в СНБ? Или в ГНК? Из желания стать стеной на страже закона и правопорядка или по иной причине?В каждом из перечисленных выше ведомств есть порядочные и честные люди, скажут мне оппоненты, и это верно. Как верно и то, что каждое из перечисленных выше ведомств давно приобрело все признаки закрытого акционерного общества со своими кланово-коммерческими интересами, о чем мы уже говорили ... После разгромного выступления Ислама Каримова в Самарканде, когда он с треском снял с работы главу областной администрации, являвшегося родственником тогдашнего Генерального прокурора, ряд товарищей в погонах различных надзорных и силовых ведомств, уже тогда владевших элитной недвижимостью, пересели на старенькие автомобили советского производства и замерли в ожидании зачистки.Зачистки не последовало. Пересидев бурю, с треском смещенный с должности глава областной администрации, возглавил областное управление юстиции. Месяца через три товарищи, пересевшие на изделия советской автомобильной промышленности, сдали эти изделия в утиль. И всё вернулось на круги своя. Президент, понимая что не в состоянии принципиально изменить ситуацию в правоприменительной сфере, делал вид, что пугает корпорации погонах. Корпорации делали вид, что пугаются.Удастся ли нынешнему президенту Узбекистана переломить корпоративное сопротивление силовых и фискальных ведомств, которые привыкли работать так, как им было негласно дозволено, или, ограничившись словесной критикой, будет вынужден отступить? Не знаем. Честно, не знаем.