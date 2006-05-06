 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Нам не дано предугадать
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Нам не дано предугадать

«К кому пойдут люди, если сами служители закона – преступники» - так в 1998 году охарактеризовал деятельность правоохранительных органов первый президент Узбекистана, выступая на собрании партийно-хозяйственного актива Самарканда и Самаркандской области. Нынешний президент страны был менее категоричен, но суть его оценки, если отбросить обтекаемость формулировок, аналогична той, что была сделана почти 20 лет назад его предшественником. На селекторном совещании, посвященном деятельности органов внутренних дел, он отметил, что «в отдельных местах деятельность милиции вызывает недовольство людей».

В отдельных местах – это как понимать? В том же Самарканде, где сотрудники милиции подбрасывали наркотики таксистам, а потом под угрозой возбуждения уголовного дела вымогали у них деньги? В Сурхандарье, где родственникам вернули не живого задержанного гражданина, а его труп? В Ташкенте, где давно стали системой милицейские провокации с целью вымогательства или последующего отъема квартир под предлогом использования их как «орудия преступления»?..

И потом, будем честны: только ли к милиции у нас претензии? Мы никогда не задавались вопросом, почему каждый выпускник юридического вуза мечтает попасть на работу в прокуратуру? Или в таможню? Или – в СНБ? Или в ГНК? Из желания стать стеной на страже закона и правопорядка или по иной причине?

В каждом из перечисленных выше ведомств есть порядочные и честные люди, скажут мне оппоненты, и это верно. Как верно и то, что каждое из перечисленных выше ведомств давно приобрело все признаки закрытого акционерного общества со своими кланово-коммерческими интересами, о чем мы уже говорили.

... После разгромного выступления Ислама Каримова в Самарканде, когда он с треском снял с работы главу областной администрации, являвшегося родственником тогдашнего Генерального прокурора, ряд товарищей в погонах различных надзорных и силовых ведомств, уже тогда владевших элитной недвижимостью, пересели на старенькие автомобили советского производства и замерли в ожидании зачистки.  

Зачистки не последовало. Пересидев бурю, с треском смещенный с должности глава областной администрации, возглавил областное управление юстиции. Месяца через три товарищи, пересевшие на изделия советской автомобильной промышленности, сдали эти изделия в утиль. И всё вернулось на круги своя. Президент, понимая что не в состоянии принципиально изменить ситуацию в правоприменительной сфере, делал вид, что пугает корпорации погонах. Корпорации делали вид, что пугаются.

Удастся ли нынешнему президенту Узбекистана переломить корпоративное сопротивление силовых и фискальных ведомств, которые привыкли работать так, как им было негласно дозволено, или, ограничившись словесной критикой, будет вынужден отступить? Не знаем. Честно, не знаем.

Нам не дано предугадать


Редакция



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1561     10 февраля 2017


Пересечения по теме
  • Путин «обкатывает» Медведева в Узбекистане 6 мая 2006 в рубрике Ракурс
  • Горожане лишают фермеров прибыли 11 октября 2008 в рубрике Ракурс
  • Обледенение от Кабмина 25 октября 2011 в рубрике Ракурс
  • Книги, которые не читают 29 мая 2007 в рубрике Ракурс
  • Уединение депутата с раввином 1 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Нет денег – пошел... в мардикеры 8 июня 2007 в рубрике Ракурс
  • Рожденный ползать летать не будет 25 марта 2009 в рубрике Ракурс
  • Ехать некуда, помирать не хочется 24 июля 2008 в рубрике Ракурс
  • Курица - не птица, Болгария - не заграница 4 ноября 2008 в рубрике Ракурс
  • Население Маргилана эвакуировать не успели 6 сентября 2007 в рубрике Ракурс
  • Кто повинен в трудовой повинности 22 сентября 2011 в рубрике Ракурс
  • Покидать квартиры не рекомендуется… 29 августа 2006 в рубрике Ракурс
  • Больным - по койке, ветеранам - по пайке 11 мая 2007 в рубрике Ракурс
  • Ученье - свет. От неученых - тьма 2 августа 2013 в рубрике Ракурс
  • Не берите, мужики, не берите... 27 сентября 2011 в рубрике Ракурс


    •
     
    Архив новостей
    «    Февраль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. Четверть века и 45 минут
      11 февраля 2017 в рубрике Братья
    2. Нам не дано предугадать
      10 февраля 2017 в рубрике Ракурс
    3. Цели ясны. За работу, товарищи...
      8 февраля 2017 в рубрике Президент
    4. О соратниках и попутчиках
      6 февраля 2017 в рубрике Мнение
    5. Чужая колея
      6 февраля 2017 в рубрике Политика
    6. Спасаясь от геморроя...
      5 февраля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    7. Дорогие мои старики...
      3 февраля 2017 в рубрике Факт
    8. Освобождение от чекистов
      3 февраля 2017 в рубрике Назначения
    9. Зона распахнула ворота
      2 февраля 2017 в рубрике Резонанс
    10. Велено не пущать
      1 февраля 2017 в рубрике Бывает...
    11. Ввиду отсутствия состава преступления...
      31 января 2017 в рубрике Резонанс
    12. Неизвестный Каримов
      29 января 2017 в рубрике Лица
    13. Волшебник изумрудного города
      28 января 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    14. Прокукарекать – не главное
      28 января 2017 в рубрике Дата
    15. Министр обороны уйдёт в отставку?
      27 января 2017 в рубрике Ситуация
    16. Фигурант и заинтересованные лица
      27 января 2017 в рубрике Ракурс
    17. «Ташкент-4» сдадут через 3 года
      27 января 2017 в рубрике Факт
    18. Навстречу пожеланиям трудящихся
      26 января 2017 в рубрике Факт
    19. Мы с именем этим ложимся и с именем этим встаём
      26 января 2017 в рубрике Факт
    20. Гани, не гони лошадей
      25 января 2017 в рубрике Соседи
    21. Стучите, товарищи
      25 января 2017 в рубрике Факт
    22. Курс – на интернационализм
      25 января 2017 в рубрике Братья
    23. Не корысти ради, а токмо...
      22 января 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. Интерпол до Киева доведёт
      21 января 2017 в рубрике Бывает...
    25. Деловая мама - деловой сын
      19 января 2017 в рубрике Назначения
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Гульнара Каримова вину не признала  (9910 просмотров)
      16 января 2017 с сайта Лица
    2. Деловая мама - деловой сын  (9512 просмотров)
      19 января 2017 с сайта Назначения
    3. Свои погоны ближе к телу  (8659 просмотров)
      14 января 2017 с сайта Право
    4. Неизвестный Каримов  (8514 просмотров)
      29 января 2017 с сайта Лица
    5. Миллиард кубометров - коту под хвост  (8226 просмотров)
      19 января 2017 с сайта Ракурс
    6. Министр обороны уйдёт в отставку?  (8069 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Ситуация
    7. Фигурант и заинтересованные лица  (7828 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Ракурс
    8. Ввиду отсутствия состава преступления...  (7760 просмотров)
      31 января 2017 с сайта Резонанс
    9. Интерпол до Киева доведёт  (7570 просмотров)
      21 января 2017 с сайта Бывает...
    10. Освобождение от чекистов  (7511 просмотров)
      3 февраля 2017 с сайта Назначения
    11. Стучите, товарищи  (6900 просмотров)
      25 января 2017 с сайта Факт
    12. Мы рождены, чтоб шутку сделать былью  (6445 просмотров)
      17 января 2017 с сайта Бывает...
    13. Навстречу пожеланиям трудящихся  (6387 просмотров)
      26 января 2017 с сайта Факт
    14. «Ташкент-4» сдадут через 3 года  (6360 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Факт
    15. Гани, не гони лошадей  (6151 просмотров)
      25 января 2017 с сайта Соседи
    16. Дорогие мои старики...  (6000 просмотров)
      3 февраля 2017 с сайта Факт
    17. Зона распахнула ворота  (5883 просмотров)
      2 февраля 2017 с сайта Резонанс
    18. Проблемы с газом решают кулаками  (5836 просмотров)
      17 января 2017 с сайта Народ
    19. Цветём и пахнем  (5779 просмотров)
      16 января 2017 с сайта Экономика
    20. Не корысти ради, а токмо...  (5588 просмотров)
      22 января 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    21. Прокукарекать – не главное  (5462 просмотров)
      28 января 2017 с сайта Дата
    22. Мы с именем этим ложимся и с именем этим встаём  (5259 просмотров)
      26 января 2017 с сайта Факт
    23. Велено не пущать  (4868 просмотров)
      1 февраля 2017 с сайта Бывает...
    24. О соратниках и попутчиках  (4556 просмотров)
      6 февраля 2017 с сайта Мнение
    25. Чужая колея  (4428 просмотров)
      6 февраля 2017 с сайта Политика
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства