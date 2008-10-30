Четверть века и 45 минут







Согласно достигнутым договоренностям между двумя странами, авиарейсы по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе «Сомон Эйр» будет осуществлять раз в неделю – по понедельникам. В перспективе, если маршрут будет востребован, возможно увеличение частоты рейсов. Время в полете - 45 минут.



10 февраля в Ташкенте приземлился самолет авиакомпании «Сомон Эйр», осуществивший первый за четверть века рейс из столицы Таджикистана в столицу Узбекистана. Как сообщают ряд информационных агентств , на борту самолета находилось 50 пассажиров, часть из которых – сотрудники таджикской авиакомпании.Согласно достигнутым договоренностям между двумя странами, авиарейсы по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе «Сомон Эйр» будет осуществлять раз в неделю – по понедельникам. В перспективе, если маршрут будет востребован, возможно увеличение частоты рейсов. Время в полете - 45 минут.