Четверть века и 45 минут

10 февраля в Ташкенте приземлился самолет авиакомпании «Сомон Эйр», осуществивший первый за четверть века рейс из столицы Таджикистана в столицу Узбекистана. Как сообщают ряд информационных агентств, на борту самолета находилось 50 пассажиров, часть из которых – сотрудники таджикской авиакомпании.
Согласно достигнутым договоренностям между двумя странами, авиарейсы по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе «Сомон Эйр» будет осуществлять раз в неделю – по понедельникам. В перспективе, если маршрут будет востребован, возможно увеличение частоты рейсов. Время в полете - 45 минут.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства