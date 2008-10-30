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Четверть века и 45 минут

10 февраля в Ташкенте приземлился самолет авиакомпании «Сомон Эйр», осуществивший первый за четверть века рейс из столицы Таджикистана в столицу Узбекистана. Как сообщают ряд информационных агентств, на борту самолета находилось 50 пассажиров, часть из которых – сотрудники таджикской авиакомпании.

Согласно достигнутым договоренностям между двумя странами, авиарейсы по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе «Сомон Эйр» будет осуществлять раз в неделю – по понедельникам. В перспективе, если маршрут будет востребован, возможно увеличение частоты рейсов. Время в полете - 45 минут.

Четверть века и 45 минут


Соб. инф.



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Просмотров: 640     11 февраля 2017


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