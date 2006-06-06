Встречи в верхней одежде







Что это, недоработка фотокорреспондента или косвенное свидетельство того, что в регионе проблемы с отоплением? Как в административных зданиях (народная приёмная и др.), так и в жилых помещениях. Второе предположение представляется более верным.



Завершилась инспекционная поездка президента Узбекистана в Сурхандарьинскую область, широко представленная в материалах правительственного информационного агентства. Однако обращают на себя внимание не тексты (они типовые), а фотографии, иллюстрирующие пребывание главы государства. На всех без исключения снимках Шавкат Мирзиёев – в кашемировом полупальто. Не снимает его президент, даже сидя за столом в квартире нового жилого дома, сданного в эксплуатацию в Шерабадском районе. В нём глава государства в народной приемной, созданной в областном центре. В нём он беседует и с местным аксакалом Шоди бобо Хушбековым, к которому зашел в гости. Сам аксакал, кстати, тоже предпочитает не снимать верхней одежды – он меховой шапке и теплом чапане.Что это, недоработка фотокорреспондента или косвенное свидетельство того, что в регионе проблемы с отоплением? Как в административных зданиях (народная приёмная и др.), так и в жилых помещениях. Второе предположение представляется более верным.