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Встречи в верхней одежде

Завершилась инспекционная поездка президента Узбекистана в Сурхандарьинскую область, широко представленная в материалах правительственного информационного агентства. Однако обращают на себя внимание не тексты (они типовые), а фотографии, иллюстрирующие пребывание главы государства. На всех без исключения снимках Шавкат Мирзиёев – в кашемировом полупальто. Не снимает его президент, даже сидя за столом в квартире нового жилого дома, сданного в эксплуатацию в Шерабадском районе. В нём глава государства в народной приемной, созданной в областном центре. В нём он беседует и с местным аксакалом Шоди бобо Хушбековым, к которому зашел в гости. Сам аксакал, кстати, тоже предпочитает не снимать верхней одежды – он меховой шапке и теплом чапане.

Что это, недоработка фотокорреспондента или косвенное свидетельство того, что в регионе проблемы с отоплением? Как в административных зданиях (народная приёмная и др.), так и в жилых помещениях. Второе предположение представляется более верным.

Встречи в верхней одежде

Встречи в верхней одежде

Встречи в верхней одежде


Соб. инф.



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Просмотров: 2081     13 февраля 2017


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