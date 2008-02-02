Отпустите меня в Гималаи







26 ноября 2016 года вы



В декабре все писали о радостной новости: в гражданство Узбекистана принято более 170 человек. Тут же в голове пронеслась мысль: «А не вышел ли на меня указ о выходе из гражданства»? В январе 2017-го вновь написал в виртуальную приемную президента Узбекистана. Ответ был идентичен ноябрьскому: «Документы отправлены на рассмотрение в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Республики Узбекистан».



Думаю, теперь мои документы пролежат в комиссии несколько лет. Вроде появился сдвиг, а с ним и надежда на то, что закон о гражданстве начинает медленно, но работать. В гражданство приняли людей, но вот отпускать тех, кто выразил желание из него выйти, собрал кучу документов и заплатил госпошлину, похоже, пока не спешат.



Читатель





И снова здравствуйте.26 ноября 2016 года вы опубликовали мое письмо, в котором я описывал тупиковую ситуацию с выходом из гражданства Узбекистана. После публикации я вновь обратился в виртуальную приемную президента, откуда получил ответ, который меня приятно обрадовал. Оказывается, мои документы на выход из гражданства из «компетентных органов» в ноябре 2016 года переправили на рассмотрение в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Республики Узбекистан.В декабре все писали о радостной новости: в гражданство Узбекистана принято более 170 человек. Тут же в голове пронеслась мысль: «А не вышел ли на меня указ о выходе из гражданства»? В январе 2017-го вновь написал в виртуальную приемную президента Узбекистана. Ответ был идентичен ноябрьскому: «Документы отправлены на рассмотрение в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Республики Узбекистан».Думаю, теперь мои документы пролежат в комиссии несколько лет. Вроде появился сдвиг, а с ним и надежда на то, что закон о гражданстве начинает медленно, но работать. В гражданство приняли людей, но вот отпускать тех, кто выразил желание из него выйти, собрал кучу документов и заплатил госпошлину, похоже, пока не спешат.