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Едут, едут по Ташкенту ваши Козаки

15 февраля в Ташкенте состоялось очередное заседание узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны с удовлетворением отметили, что на данный момент в Узбекистане действуют свыше 960 предприятий с участием российского капитала, аккредитованы представительства 64 ведущих компаний России. По итогам 2016 года объем взаимной торговли превысил 4,2 миллиарда долларов США. С целью дальнейшего увеличения товарооборота подписан пакет двусторонних соглашений по организации поставок плодоовощной продукции из Узбекистана российским потребителям в рамках «зеленого коридора». Предусматривается поставка на российский рынок только в этом году свыше 1 миллиона тонн свежих фруктов и овощей, а также широкой номенклатуры продуктов их переработки.

В тот же день вице-премьера правительства России Дмитрия Козака, возглавлявшего делегацию РФ на заседании, принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как сообщило правительственное информационное агентство УзА, узбекский лидер «особо отметил динамичное развитие и последовательное укрепление отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией по многим направлениям, в том числе в торгово-экономической сфере».

В ходе беседы также была подчеркнута «активная и плодотворная реализация договоренностей», достигнутых президентами Узбекистана и России в Самарканде 6 сентября 2016 года.

Едут, едут по Ташкенту ваши Козаки


Соб. инф.



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Просмотров: 1307     16 февраля 2017


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