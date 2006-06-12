Свобода к пенсии



Основатель и владелец первого частного банка Узбекистана - «Рустамбанка» – Рустам Усманов вышел на волю после 19-лет нахождения в местах лишения свободы. Об этом, со ссылкой на родственников осужденного, сообщила узбекская служба радио «Свобода» ( «Озодлик» ).



Выходец из Андижанской области, Р. Усманов, которому сейчас 69 лет, раньше других поверил в идеи перестройки, предполагавшей частное предпринимательство, и занялся разведением особых земляных червей «Олтин водий», способных эффективно рыхлить почву, содействуя обогащению её качества и соответственно – повышению урожайности культур. В тот период он и заработал первые миллионы тогда еще советских рублей, после чего решил открыть частный банк, головной офис которого в Ташкенте находился напротив ТашМИ - ныне Медицинской академии.



Активная коммерческая деятельность, сопровождаемая рассуждениями о свободе, сделала банкира лицом нежелательным. Помнится, к середине девяностых дошло до того, что его сын безо всяких документов, подтверждающих подозрения в совершении им преступления, был обнаружен в следственном изоляторе Ташкента. Именно тогда банкир, всегда охотно общавшийся с прессой, публично обвинил президента Узбекистана Ислама Каримова в организации травли, разрушении его бизнеса и похищении сына.



Результат не заставил себя ждать: «Рустамбанк», под предлогом нарушения законодательства, был закрыт, а на его владельца, к тому времени предусмотрительно перебравшегося в Кыргызстан, началась настоящая охота. В 1998 году спецслужбы тайно вывезли его из соседней страны, а уже осенью того же года банкир предстал перед судом, вынесшем ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Ежегодные амнистии Р. Усманова не касались. Как водится в Узбекистане, осужденным, в личном деле которых стоит фишка «Надзор», незадолго до амнистии вменяют два нарушения внутреннего режима, что исключает сокращение срока. В 2012 году Р. Усманову по надуманному обвинению добавили еще 5 лет лишения свободы. Последние годы он отбывал наказание в колонии «Жаслык». В разные годы об освобождении банкира безуспешно ходатайствовали Международное общество прав человека с центром во Франкфурте-на-Майне, другие правозащитные организации.



По свидетельству журналистов радио «Озодлик», бывший банкир и его родственники благодарят за освобождение нынешнего президента Узбекистана.



Выходец из Андижанской области, Р. Усманов, которому сейчас 69 лет, раньше других поверил в идеи перестройки, предполагавшей частное предпринимательство, и занялся разведением особых земляных червей «Олтин водий», способных эффективно рыхлить почву, содействуя обогащению её качества и соответственно – повышению урожайности культур. В тот период он и заработал первые миллионы тогда еще советских рублей, после чего решил открыть частный банк, головной офис которого в Ташкенте находился напротив ТашМИ - ныне Медицинской академии.Активная коммерческая деятельность, сопровождаемая рассуждениями о свободе, сделала банкира лицом нежелательным. Помнится, к середине девяностых дошло до того, что его сын безо всяких документов, подтверждающих подозрения в совершении им преступления, был обнаружен в следственном изоляторе Ташкента. Именно тогда банкир, всегда охотно общавшийся с прессой, публично обвинил президента Узбекистана Ислама Каримова в организации травли, разрушении его бизнеса и похищении сына.Результат не заставил себя ждать: «Рустамбанк», под предлогом нарушения законодательства, был закрыт, а на его владельца, к тому времени предусмотрительно перебравшегося в Кыргызстан, началась настоящая охота. В 1998 году спецслужбы тайно вывезли его из соседней страны, а уже осенью того же года банкир предстал перед судом, вынесшем ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Ежегодные амнистии Р. Усманова не касались. Как водится в Узбекистане, осужденным, в личном деле которых стоит фишка «Надзор», незадолго до амнистии вменяют два нарушения внутреннего режима, что исключает сокращение срока. В 2012 году Р. Усманову по надуманному обвинению добавили еще 5 лет лишения свободы. Последние годы он отбывал наказание в колонии «Жаслык». В разные годы об освобождении банкира безуспешно ходатайствовали Международное общество прав человека с центром во Франкфурте-на-Майне, другие правозащитные организации.По свидетельству журналистов радио «Озодлик», бывший банкир и его родственники благодарят за освобождение нынешнего президента Узбекистана.