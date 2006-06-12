 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт Свобода к пенсии
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Свобода к пенсии

Основатель и владелец первого частного банка Узбекистана - «Рустамбанка» – Рустам Усманов вышел на волю после 19-лет нахождения в местах лишения свободы. Об этом, со ссылкой на родственников осужденного, сообщила узбекская служба радио «Свобода» («Озодлик»).

Выходец из Андижанской области, Р. Усманов, которому сейчас 69 лет, раньше других поверил в идеи перестройки, предполагавшей частное предпринимательство, и занялся разведением особых земляных червей «Олтин водий», способных эффективно рыхлить почву, содействуя обогащению её качества и соответственно – повышению урожайности культур. В тот период он и заработал первые миллионы тогда еще советских рублей, после чего решил открыть частный банк, головной офис которого в Ташкенте находился напротив ТашМИ - ныне Медицинской академии.

Активная коммерческая деятельность, сопровождаемая рассуждениями о свободе, сделала банкира лицом нежелательным. Помнится, к середине девяностых дошло до того, что его сын безо всяких документов, подтверждающих подозрения в совершении им преступления, был обнаружен в следственном изоляторе Ташкента. Именно тогда банкир, всегда охотно общавшийся с прессой, публично обвинил президента Узбекистана Ислама Каримова в организации травли, разрушении его бизнеса и похищении сына.

Результат не заставил себя ждать: «Рустамбанк», под предлогом нарушения законодательства, был закрыт, а на его владельца, к тому времени предусмотрительно перебравшегося в Кыргызстан, началась настоящая охота. В 1998 году спецслужбы тайно вывезли его из соседней страны, а уже осенью того же года банкир предстал перед судом, вынесшем ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Ежегодные амнистии Р. Усманова не касались. Как водится в Узбекистане, осужденным, в личном деле которых стоит фишка «Надзор», незадолго до амнистии вменяют два нарушения внутреннего режима, что исключает сокращение срока. В 2012 году Р. Усманову по надуманному обвинению добавили еще 5 лет лишения свободы. Последние годы он отбывал наказание в колонии «Жаслык». В разные годы об освобождении банкира безуспешно ходатайствовали Международное общество прав человека с центром во Франкфурте-на-Майне, другие правозащитные организации.

По свидетельству журналистов радио «Озодлик», бывший банкир и его родственники благодарят за освобождение нынешнего президента Узбекистана.

Свобода к пенсии


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 2177     16 февраля 2017


Пересечения по теме
  • Генералы зачастили в Ташкент 12 июня 2006 в рубрике Факт
  • Технолог в политике - это политтехнолог? 23 сентября 2007 в рубрике Факт
  • Узбекистан: зима на заимке 4 января 2013 в рубрике Факт
  • Калькуляция бдительности 17 марта 2011 в рубрике Факт
  • На смерть политика 12 января 2014 в рубрике Факт
  • Не губите, мужики, не губите… 24 мая 2006 в рубрике Факт
  • Полная свобода только в могиле 15 июня 2006 в рубрике Факт
  • Подтасовки в крови, что ли? 17 августа 2016 в рубрике Факт
  • В силовом блоке произошли перемещения 31 июля 2007 в рубрике Факт
  • 29 августа. Курс доллара к суму 29 августа 2014 в рубрике Факт
  • Карши стали хороши 1 июля 2015 в рубрике Факт
  • Дебилизм как признак представителя власти 18 февраля 2015 в рубрике Факт
  • В Узбекистане вскрывают посылки и письма 20 февраля 2013 в рубрике Факт
  • Курс доллара к суму 20 мая 2014 в рубрике Факт
  • В Узбекистане лучше, чем в Чаде 24 октября 2012 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Февраль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. Бабушка и сережка
      16 февраля 2017 в рубрике Народ
    2. В Афганистане, в чёрном тюльпане...
      16 февраля 2017 в рубрике Братья
    3. Едут, едут по Ташкенту ваши Козаки
      16 февраля 2017 в рубрике Братья
    4. Свобода к пенсии
      16 февраля 2017 в рубрике Факт
    5. Как организовать притон
      15 февраля 2017 в рубрике Право
    6. Отпустите меня в Гималаи
      14 февраля 2017 в рубрике Резонанс
    7. Галима в законе
      13 февраля 2017 в рубрике Бывает...
    8. Встречи в верхней одежде
      13 февраля 2017 в рубрике Взгляд непостороннего
    9. Есть деньги - будет здоровье
      11 февраля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    10. Четверть века и 45 минут
      11 февраля 2017 в рубрике Братья
    11. Нам не дано предугадать
      10 февраля 2017 в рубрике Ракурс
    12. Цели ясны. За работу, товарищи...
      8 февраля 2017 в рубрике Президент
    13. О соратниках и попутчиках
      6 февраля 2017 в рубрике Мнение
    14. Чужая колея
      6 февраля 2017 в рубрике Политика
    15. Спасаясь от геморроя...
      5 февраля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    16. Дорогие мои старики...
      3 февраля 2017 в рубрике Факт
    17. Освобождение от чекистов
      3 февраля 2017 в рубрике Назначения
    18. Зона распахнула ворота
      2 февраля 2017 в рубрике Резонанс
    19. Велено не пущать
      1 февраля 2017 в рубрике Бывает...
    20. Ввиду отсутствия состава преступления...
      31 января 2017 в рубрике Резонанс
    21. Неизвестный Каримов
      29 января 2017 в рубрике Лица
    22. Волшебник изумрудного города
      28 января 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    23. Прокукарекать – не главное
      28 января 2017 в рубрике Дата
    24. Министр обороны уйдёт в отставку?
      27 января 2017 в рубрике Ситуация
    25. Фигурант и заинтересованные лица
      27 января 2017 в рубрике Ракурс
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Деловая мама - деловой сын  (9921 просмотров)
      19 января 2017 с сайта Назначения
    2. Освобождение от чекистов  (9525 просмотров)
      3 февраля 2017 с сайта Назначения
    3. Неизвестный Каримов  (9393 просмотров)
      29 января 2017 с сайта Лица
    4. Министр обороны уйдёт в отставку?  (8877 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Ситуация
    5. Ввиду отсутствия состава преступления...  (8667 просмотров)
      31 января 2017 с сайта Резонанс
    6. Миллиард кубометров - коту под хвост  (8514 просмотров)
      19 января 2017 с сайта Ракурс
    7. Фигурант и заинтересованные лица  (8460 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Ракурс
    8. Интерпол до Киева доведёт  (7780 просмотров)
      21 января 2017 с сайта Бывает...
    9. Стучите, товарищи  (7154 просмотров)
      25 января 2017 с сайта Факт
    10. Дорогие мои старики...  (7016 просмотров)
      3 февраля 2017 с сайта Факт
    11. Навстречу пожеланиям трудящихся  (6885 просмотров)
      26 января 2017 с сайта Факт
    12. «Ташкент-4» сдадут через 3 года  (6841 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Факт
    13. Зона распахнула ворота  (6804 просмотров)
      2 февраля 2017 с сайта Резонанс
    14. Гани, не гони лошадей  (6426 просмотров)
      25 января 2017 с сайта Соседи
    15. О соратниках и попутчиках  (6244 просмотров)
      6 февраля 2017 с сайта Мнение
    16. Прокукарекать – не главное  (5879 просмотров)
      28 января 2017 с сайта Дата
    17. Нам не дано предугадать  (5869 просмотров)
      10 февраля 2017 с сайта Ракурс
    18. Не корысти ради, а токмо...  (5761 просмотров)
      22 января 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    19. Чужая колея  (5628 просмотров)
      6 февраля 2017 с сайта Политика
    20. Велено не пущать  (5493 просмотров)
      1 февраля 2017 с сайта Бывает...
    21. Мы с именем этим ложимся и с именем этим встаём  (5489 просмотров)
      26 января 2017 с сайта Факт
    22. Цели ясны. За работу, товарищи...  (5319 просмотров)
      8 февраля 2017 с сайта Президент
    23. Галима в законе  (4811 просмотров)
      13 февраля 2017 с сайта Бывает...
    24. Четверть века и 45 минут  (4649 просмотров)
      11 февраля 2017 с сайта Братья
    25. Встречи в верхней одежде  (4463 просмотров)
      13 февраля 2017 с сайта Взгляд непостороннего
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства