Музы отдельно, гантели отдельно







Тем же указом определены задачи каждого созданного ведомства.



Президент Узбекистана указом упразднил Министерство по делам культуры и спорта по причине очевидной несовместимости двух направлений под одной крышей и вернулся к системе советского периода. Министерство культуры – отдельно, Государственный комитет по физической культуре и спорту – отдельно.Тем же указом определены задачи каждого созданного ведомства.