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Музы отдельно, гантели отдельно

Президент Узбекистана указом упразднил Министерство по делам культуры и спорта по причине очевидной несовместимости двух направлений под одной крышей и вернулся к системе советского периода. Министерство культуры – отдельно, Государственный комитет по физической культуре и спорту – отдельно.

Тем же указом определены задачи каждого созданного ведомства.

Музы отдельно, гантели отдельно


Соб. инф.



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Просмотров: 1671     17 февраля 2017


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