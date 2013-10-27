Музы отдельно, гантели отдельно

Президент Узбекистана указом упразднил Министерство по делам культуры и спорта по причине очевидной несовместимости двух направлений под одной крышей и вернулся к системе советского периода. Министерство культуры – отдельно, Государственный комитет по физической культуре и спорту – отдельно.
Тем же указом определены задачи каждого созданного ведомства.
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