У природы нет плохой свободы



Согласно материалам, одного из ведущих исследовательских центров Heritage Foundation, оценивающих степень экономической свободы в той или иной стране мира, Узбекистан замыкает перечень государств с «по большей части несвободной экономикой» - 148 позиция.



Низким в Узбекистане по-прежнему остается и уровень ВВП на душу населения - 6,068 долларов. Это в 4 раза меньше, чем в Казахстане, но почти в 2 раза больше, чем в Кыргызстане.



Heritage Foundation оценил экономическую свободу в 180 странах мира по 12 основным показателям, включая обеспечение прав собственности, уровень госрегулирования в сфере торговли, инвестиций и финансов, поддержку бизнеса со стороны государства, налогообложение, верховенство закона и политику в трудовой сфере.



От категории «подавленных», то есть находящихся на задворках мировой экономики, его отделяют меньше двух баллов. По мнению авторов доклада, отметивших позитивные тенденции последнего полугодия, экономическая свобода в республике сдерживается коррупцией и вмешательством властей в различные сферы экономики». Если говорить о государствах Центральной Азии постсоветского образования, то хуже дело с экономической свободой обстоит только в Туркменистане.Низким в Узбекистане по-прежнему остается и уровень ВВП на душу населения - 6,068 долларов. Это в 4 раза меньше, чем в Казахстане, но почти в 2 раза больше, чем в Кыргызстане.Heritage Foundation оценил экономическую свободу в 180 странах мира по 12 основным показателям, включая обеспечение прав собственности, уровень госрегулирования в сфере торговли, инвестиций и финансов, поддержку бизнеса со стороны государства, налогообложение, верховенство закона и политику в трудовой сфере.