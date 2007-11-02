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С верой в последовательное углубление

19 февраля президенты Узбекистана и США обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщил МИД Узбекистана. В послании Дональда Трампа выражена надежда на совместную работу по продвижению общих целей в области региональной безопасности и стабильности, а также поддержка усилий адресата, направленных на построение более взаимосвязанной и процветающей Центральной Азии.

Шавкат Мирзиёев, отметив незыблемость фундаментальных принципов и концептуальных основ внешней политики Узбекистана, выразил надежду на «последовательное углубление и динамичное развитие всесторонних отношений с Соединенными Штатами», подчеркнув заинтересованность «в долгосрочном присутствии американского бизнеса и расширении инвестиционно-технологического сотрудничества с ведущими корпорациями и компаниями США».

С верой в последовательное углубление


Соб. инф.



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Просмотров: 861     19 февраля 2017


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