С верой в последовательное углубление

19 февраля президенты Узбекистана и США обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщил МИД Узбекистана. В послании Дональда Трампа выражена надежда на совместную работу по продвижению общих целей в области региональной безопасности и стабильности, а также поддержка усилий адресата, направленных на построение более взаимосвязанной и процветающей Центральной Азии.
Шавкат Мирзиёев, отметив незыблемость фундаментальных принципов и концептуальных основ внешней политики Узбекистана, выразил надежду на «последовательное углубление и динамичное развитие всесторонних отношений с Соединенными Штатами», подчеркнув заинтересованность «в долгосрочном присутствии американского бизнеса и расширении инвестиционно-технологического сотрудничества с ведущими корпорациями и компаниями США».
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства