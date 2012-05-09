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Импульс первого президента

21 февраля 1992 года были установлены дипломатические отношения между Израилем и Узбекистаном, а уже весной Израиль открыл свое посольство в Ташкенте, а Узбекистан – генеральное консульство в Израиле, которое позднее было преобразовано в посольство. Первые документы, регулирующие израильско-узбекские взаимоотношения, были подписаны в июле 1994 года, во время визита в Узбекистан Министра Иностранных дел Израиля Шимона Переса.
 
Значительный импульс развитию двусторонних взаимоотношений был дан во время визита в Израиль Ислама Каримова, который состоялся 14-16 сентября 1998 года. Во время визита президент Узбекистана посетил ряд ведущих предприятий, встретился с бизнесменами и предпринимателями, с представителями бухарско-еврейской общины Израиля. По итогам визита был подписан целый ряд договоров и соглашений, регулирующих двухстороннее сотрудничество.

Весной – летом 1998 года в Узбекистане побывали премьер-министр Израиля г-н Нетанияху, министр промышленности и торговли Натан Шаранский. Весной 2012 года министр образования Израиля Гидеон Саар посетил с визитом Узбекистан и провел переговоры со своими узбекскими коллегами, а летом 2014 года в Узбекистане побывал министр сельского хозяйства Израиля.

Отдельного разговора заслуживает деятельность Центра Международного Сотрудничества при МИД Израиля «МАШАВ». Это - медицина и здравоохранение, сельское хозяйство, менеджмент и развитие мелкого и среднего бизнеса, технология, наука и новейшее производство, а также туризм, образование.

Не остается без внимания и культурное сотрудничество между Израилем и Узбекистаном. За прошедшие годы в различных городах Узбекистана прошли десятки фотовыставок, посвященных различным аспектам жизни Израиля. В Ташкенте, Самарканде, Фергане, Бухаре и Навои прошли фестивали израильского киноискусства.

Отмечая 25 лет установления дипломатических отношений, посольство Израиля готовит целый ряд интересных мероприятий в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и других городах Узбекистана.

Импульс первого президента


По материалам пресс-релиза посольства Израиля в Узбекистане



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Просмотров: 208     21 февраля 2017


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