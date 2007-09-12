Опять не выпускают самолёт

20 февраля авиакомпания «Сомон эйр», планировавшая осуществить первый регулярный рейс по маршруту Душанбе-Ташкент, получила уведомление от узбекской стороны о невозможности принять борт в аэропорту назначения.
Как нам удалось установить, причиной тому стали не «злые происки врагов», а сугубо технические вопросы, требующие дополнительного согласования. В частности, речь идет о детализации расписания рейсов на длительный период, поскольку сообщение между столицами братских государств будут осуществлять два авиаперевозчика – «Сомон эйр» и «Хаво йуллари». Эксплуатационное разрешение на право полётов, в торжественной обстановке врученное таджикским авиаторам 10 февраля в Ташкенте, свидетельствует о готовности узбекской стороны возобновить авиарейсы, но не содержит технического регламента, позволяющего реализовать намеченное на практике. По нашим данным, регулярное авиасообщение между столицами возобновится весной нынешнего года.
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