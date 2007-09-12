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Опять не выпускают самолёт

20 февраля авиакомпания «Сомон эйр», планировавшая осуществить первый регулярный рейс по маршруту Душанбе-Ташкент, получила уведомление от узбекской стороны о невозможности принять борт в аэропорту назначения.

Как нам удалось установить, причиной тому стали не «злые происки врагов», а сугубо технические вопросы, требующие дополнительного согласования. В частности, речь идет о детализации расписания рейсов на длительный период, поскольку сообщение между столицами братских государств будут осуществлять два авиаперевозчика – «Сомон эйр» и «Хаво йуллари». Эксплуатационное разрешение на право полётов, в торжественной обстановке врученное таджикским авиаторам 10 февраля в Ташкенте, свидетельствует о готовности узбекской стороны возобновить авиарейсы, но не содержит технического регламента, позволяющего реализовать намеченное на практике. По нашим данным, регулярное авиасообщение между столицами возобновится весной нынешнего года. 


Опять не выпускают самолёт


Соб. инф.



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Просмотров: 665     21 февраля 2017


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