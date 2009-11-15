 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право Судный день
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Судный день

21 февраля президент Узбекистана издал указ  «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан», предусматривающий объединение Верховного суда и Высшего хозяйственного суда в единый высший орган судебной власти в сфере гражданского, уголовного, административного и экономического судопроизводства – Верховный суд Республики Узбекистан.

В целях совершенствования системы отбора кандидатов и назначения на должности судей, расширения участия судей в данном процессе, повышения статуса и полномочий органа, ответственного за формирование высококвалифицированного судейского корпуса, указ предусматривает создание Высшего судейского совета. По согласованию с президентом Узбекистана Высший судейский совет может назначать на должность и освобождения от должности судей, за исключением судей Конституционного суда, Верховного суда, председателей и заместителей председателей Военного суда, судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

Наряду с прочим, указом предусмотрено образование судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Узбекистан, административных судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районные (городских) административных судов, призванных обеспечивать реализацию прав граждан на обжалование в суде незаконных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц.

До настоящего времени рассмотрение жалоб на действия (бездействие) государственных органов и их должностных лиц осуществлялось судами по гражданским делам и хозяйственными судами, а дел об административных правонарушениях – судами по уголовным делам.

В указе президента «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан» содержатся и другие положения, цель которых сделать правосудие в стране максимально независимым и эффективным. Нововведения, предусмотренные указом, вступают в силу 1 июня 2017 года.

Судный день


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 772     22 февраля 2017


Пересечения по теме
  • Кривосудие за деньги 15 ноября 2009 в рубрике Право
  • Почему плакали деньги вкладчиков 28 августа 2015 в рубрике Право
  • Последний день «Нового века» 21 мая 2015 в рубрике Право
  • Деньги вернули, в тюрьму не сели 9 декабря 2012 в рубрике Право
  • Не сари деньгами 31 мая 2012 в рубрике Право
  • Свобода в обмен на деньги 21 июля 2011 в рубрике Право
  • Сначала дали деньги, потом - срок 8 июня 2012 в рубрике Право
  • Деньги граждан под колпаком 30 января 2008 в рубрике Право
  • 18 арестов в день. Не хило 9 июня 2016 в рубрике Право


    •
     
    Архив новостей
    «    Февраль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. Вот тебе, бабушка...
      22 февраля 2017 в рубрике Резонанс
    2. Судный день
      22 февраля 2017 в рубрике Право
    3. Семь степеней защиты одного доллара
      21 февраля 2017 в рубрике Ракурс
    4. Будет резать по живому?
      21 февраля 2017 в рубрике Назначения
    5. Импульс первого президента
      21 февраля 2017 в рубрике Дата
    6. Опять не выпускают самолёт
      21 февраля 2017 в рубрике Бывает...
    7. С верой в последовательное углубление
      19 февраля 2017 в рубрике Связи
    8. Торжество справедливости наступило посмертно
      18 февраля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. У природы нет плохой свободы
      17 февраля 2017 в рубрике Экономика
    10. Музы отдельно, гантели отдельно
      17 февраля 2017 в рубрике Факт
    11. Бабушка и сережка
      16 февраля 2017 в рубрике Народ
    12. В Афганистане, в чёрном тюльпане...
      16 февраля 2017 в рубрике Братья
    13. Едут, едут по Ташкенту ваши Козаки
      16 февраля 2017 в рубрике Братья
    14. Свобода к пенсии
      16 февраля 2017 в рубрике Факт
    15. Как организовать притон
      15 февраля 2017 в рубрике Право
    16. Отпустите меня в Гималаи
      14 февраля 2017 в рубрике Резонанс
    17. Галима в законе
      13 февраля 2017 в рубрике Бывает...
    18. Встречи в верхней одежде
      13 февраля 2017 в рубрике Взгляд непостороннего
    19. Есть деньги - будет здоровье
      11 февраля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    20. Четверть века и 45 минут
      11 февраля 2017 в рубрике Братья
    21. Нам не дано предугадать
      10 февраля 2017 в рубрике Ракурс
    22. Цели ясны. За работу, товарищи...
      8 февраля 2017 в рубрике Президент
    23. О соратниках и попутчиках
      6 февраля 2017 в рубрике Мнение
    24. Чужая колея
      6 февраля 2017 в рубрике Политика
    25. Спасаясь от геморроя...
      5 февраля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Освобождение от чекистов  (10292 просмотров)
      3 февраля 2017 с сайта Назначения
    2. Неизвестный Каримов  (9880 просмотров)
      29 января 2017 с сайта Лица
    3. Министр обороны уйдёт в отставку?  (9179 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Ситуация
    4. Ввиду отсутствия состава преступления...  (9012 просмотров)
      31 января 2017 с сайта Резонанс
    5. Фигурант и заинтересованные лица  (8678 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Ракурс
    6. Галима в законе  (7542 просмотров)
      13 февраля 2017 с сайта Бывает...
    7. Дорогие мои старики...  (7407 просмотров)
      3 февраля 2017 с сайта Факт
    8. Стучите, товарищи  (7346 просмотров)
      25 января 2017 с сайта Факт
    9. Зона распахнула ворота  (7143 просмотров)
      2 февраля 2017 с сайта Резонанс
    10. Навстречу пожеланиям трудящихся  (7116 просмотров)
      26 января 2017 с сайта Факт
    11. «Ташкент-4» сдадут через 3 года  (7060 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Факт
    12. О соратниках и попутчиках  (6984 просмотров)
      6 февраля 2017 с сайта Мнение
    13. Нам не дано предугадать  (6829 просмотров)
      10 февраля 2017 с сайта Ракурс
    14. Гани, не гони лошадей  (6663 просмотров)
      25 января 2017 с сайта Соседи
    15. Чужая колея  (6199 просмотров)
      6 февраля 2017 с сайта Политика
    16. Прокукарекать – не главное  (6061 просмотров)
      28 января 2017 с сайта Дата
    17. Встречи в верхней одежде  (6048 просмотров)
      13 февраля 2017 с сайта Взгляд непостороннего
    18. Бабушка и сережка  (6012 просмотров)
      16 февраля 2017 с сайта Народ
    19. Цели ясны. За работу, товарищи...  (5915 просмотров)
      8 февраля 2017 с сайта Президент
    20. Велено не пущать  (5731 просмотров)
      1 февраля 2017 с сайта Бывает...
    21. Мы с именем этим ложимся и с именем этим встаём  (5673 просмотров)
      26 января 2017 с сайта Факт
    22. Как организовать притон  (5657 просмотров)
      15 февраля 2017 с сайта Право
    23. Четверть века и 45 минут  (5463 просмотров)
      11 февраля 2017 с сайта Братья
    24. Отпустите меня в Гималаи  (5283 просмотров)
      14 февраля 2017 с сайта Резонанс
    25. Свобода к пенсии  (4702 просмотров)
      16 февраля 2017 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства