Судный день



21 февраля президент Узбекистана издал указ «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан», предусматривающий объединение Верховного суда и Высшего хозяйственного суда в единый высший орган судебной власти в сфере гражданского, уголовного, административного и экономического судопроизводства – Верховный суд Республики Узбекистан.



В целях совершенствования системы отбора кандидатов и назначения на должности судей, расширения участия судей в данном процессе, повышения статуса и полномочий органа, ответственного за формирование высококвалифицированного судейского корпуса, указ предусматривает создание Высшего судейского совета. По согласованию с президентом Узбекистана Высший судейский совет может назначать на должность и освобождения от должности судей, за исключением судей Конституционного суда, Верховного суда, председателей и заместителей председателей Военного суда, судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.



Наряду с прочим, указом предусмотрено образование судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Узбекистан, административных судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районные (городских) административных судов, призванных обеспечивать реализацию прав граждан на обжалование в суде незаконных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц.



До настоящего времени рассмотрение жалоб на действия (бездействие) государственных органов и их должностных лиц осуществлялось судами по гражданским делам и хозяйственными судами, а дел об административных правонарушениях – судами по уголовным делам.



В указе президента «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан» содержатся и другие положения, цель которых сделать правосудие в стране максимально независимым и эффективным. Нововведения, предусмотренные указом, вступают в силу 1 июня 2017 года.



В целях совершенствования системы отбора кандидатов и назначения на должности судей, расширения участия судей в данном процессе, повышения статуса и полномочий органа, ответственного за формирование высококвалифицированного судейского корпуса, указ предусматривает создание Высшего судейского совета. По согласованию с президентом Узбекистана Высший судейский совет может назначать на должность и освобождения от должности судей, за исключением судей Конституционного суда, Верховного суда, председателей и заместителей председателей Военного суда, судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.Наряду с прочим, указом предусмотрено образование судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Узбекистан, административных судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районные (городских) административных судов, призванных обеспечивать реализацию прав граждан на обжалование в суде незаконных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц.До настоящего времени рассмотрение жалоб на действия (бездействие) государственных органов и их должностных лиц осуществлялось судами по гражданским делам и хозяйственными судами, а дел об административных правонарушениях – судами по уголовным делам.В указе президента «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан» содержатся и другие положения, цель которых сделать правосудие в стране максимально независимым и эффективным. Нововведения, предусмотренные указом, вступают в силу 1 июня 2017 года.