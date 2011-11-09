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Вот тебе, бабушка...

21 февраля женщине, почти 5 лет назад сдавшей в магазин и в ремонтную мастерскую свои золотые украшения, но лишившейся их по причине возбуждения уголовного дела в отношении владельцев магазина и мастерской («Бабушка и серёжка», 16 февраля 2017 года), компенсировали стоимость обращенных в бюджет ценностей. Об этом она сообщила редакции.

Вот тебе, бабушка...


Соб. инф.



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Просмотров: 728     22 февраля 2017


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