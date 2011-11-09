





21 февраля женщине, почти 5 лет назад сдавшей в магазин и в ремонтную мастерскую свои золотые украшения, но лишившейся их по причине возбуждения уголовного дела в отношении владельцев магазина и мастерской ( «Бабушка и серёжка», 16 февраля 2017 года ), компенсировали стоимость обращенных в бюджет ценностей. Об этом она сообщила редакции.