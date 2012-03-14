Генерал не ко двору

По информации из компетентных источников, генерал внутренней службы Адхам Ахмедбаев, в первых числах января этого года смещенный с поста министра внутренних дел и занявший пост государственного советника президента Узбекистана, отвечающего за координацию работы силовых и фискальных структур, отстранен и от этой должности. По нашим данным, он, сославшись на необходимость срочно подправить здоровье, отбыл на лечение за пределы страны. Причиной отстранения стало недовольство главы государства деятельностью МВД в бытность А. Ахмедбаева министром, высказанное во время недавнего «разбора полётов».
На момент подготовки текста кресло государственного советника, освобожденное генералом, остается свободным.
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