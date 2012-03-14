Генерал не ко двору



По информации из компетентных источников, генерал внутренней службы Адхам Ахмедбаев, в первых числах января этого года смещенный с поста министра внутренних дел и занявший пост государственного советника президента Узбекистана, отвечающего за координацию работы силовых и фискальных структур, отстранен и от этой должности.



На момент подготовки текста кресло государственного советника, освобожденное генералом, остается свободным.



По нашим данным, он, сославшись на необходимость срочно подправить здоровье, отбыл на лечение за пределы страны. Причиной отстранения стало недовольство главы государства деятельностью МВД в бытность А. Ахмедбаева министром, высказанное во время недавнего «разбора полётов».На момент подготовки текста кресло государственного советника, освобожденное генералом, остается свободным.