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Генерал не ко двору

По информации из компетентных источников, генерал внутренней службы Адхам Ахмедбаев, в первых числах января этого года смещенный с поста министра внутренних дел и занявший пост государственного советника президента Узбекистана, отвечающего за координацию работы силовых и фискальных структур, отстранен и от этой должности. По нашим данным, он, сославшись на необходимость срочно подправить здоровье, отбыл на лечение за пределы страны. Причиной отстранения стало недовольство главы государства деятельностью МВД в бытность А. Ахмедбаева министром, высказанное во время недавнего «разбора полётов».

На момент подготовки текста кресло государственного советника, освобожденное генералом, остается свободным.

Генерал не ко двору


Соб. инф.



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Просмотров: 1420     23 февраля 2017


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