

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.



Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.



Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.



Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».



Это – полный текст военной присяги, утвержденный Президиумом Верховного Совета СССР 10 июня 1947 года. Многие из нас зачитывали его перед строем, испытывая чувство гордости и высочайшей ответственности за судьбу Отечества. Более четверти века как нет Отечества, которому присягали. Нет армии, в которой служили. Формально нет и нашего общего праздника.



Но мы, солдаты, офицеры и генералы канувших в Лету Вооруженных сил Советского Союза, еще живы. 23 февраля, в День Советской Армии, мы непременно хорошо выпьем. За здравие живущих и за упокой ушедших. За то, чтобы война не накрыла саваном наших детей и внуков.



А еще споём: «Поднимем! Эту чашу, за детей наших!.. И скинем с головы иней, поднимем, поднимем, поднимем…».



Имеем право – это наш праздник.



