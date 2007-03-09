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«Воля» и неволя

22 февраля из мест заключения освобожден журналист, в прошлом редактор газеты «Эрк» («Воля») Мухаммад Бекжан, брат узбекского литератора и оппозиционера Салая Мадаминова (Мухаммада Салиха), проведший в неволе 18 лет.  Об этом сообщила узбекская служба радио «Свобода» («Озодлик»). Освобождение заключенного приветствовали международные правозащитные организации.

«Воля» и неволя


Соб. инф.



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Просмотров: 1007     23 февраля 2017


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