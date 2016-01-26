Что общего у Абдуллаева и Орлова?

Суд Киева продлил до одного года срок содержания под стражей двоюродному
брату дочерей первого президента Узбекистана Акбарали Абдуллаеву. За
это время украинские прокуроры изучат экстрадиционное дело
арестованного, обвиняемого на родине в совершении преступлений
экономического характера и нанесении ущерба в сотни миллионов долларов.
Сам арестованный категорически против принудительного возвращения на
родину из опасений подвергнуться пыткам и бить убитым и намерен просить
политического убежища. Об этом сообщила узбекская служба радио «Свобода»
(«Озодлик»).
Эксперты, к которым обратилось наше издание,
склонны считать, что продление срока ареста А. Абдуллаеву инициировано
американскими партнерами Украины с целью сбора дополнительных
компрометирующих материалов на высших должностных лиц Узбекистана, в том
числе, руководителей спецслужб и силовых ведомств. Учитывая, что в
бытность правления Ислама Каримова статус арестованного определял
уровень его контактов, информация, которой тот по-прежнему владеет,
может оказаться весьма полезной. Под угрозой экстрадиции А. Абдуллаев,
взятый под стражу сразу по прибытии в Киев 19 января этого года, вполне
может поделиться своими тайными знаниями с заинтересованными западными
структурами.
Напомним факт многолетней давности, связанный с
выходцем из Узбекистана Олегом Орловым. В советском прошлом –
корреспондентом Центрального телевидения в Узбекистане, затем в
Монголии, позже - бизнесменом, арестованном в Киеве по подозрению в
торговле оружием на международном уровне. Так вот, О. Орлов был убит в
следственном изоляторе МВД Украины при весьма загадочных
обстоятельствах.
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