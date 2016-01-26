Что общего у Абдуллаева и Орлова?



Суд Киева продлил до одного года срок содержания под стражей двоюродному брату дочерей первого президента Узбекистана Акбарали Абдуллаеву. За это время украинские прокуроры изучат экстрадиционное дело арестованного, обвиняемого на родине в совершении преступлений экономического характера и нанесении ущерба в сотни миллионов долларов. Сам арестованный категорически против принудительного возвращения на родину из опасений подвергнуться пыткам и бить убитым и намерен просить политического убежища. Об этом сообщила узбекская служба радио «Свобода» (



Эксперты, к которым обратилось наше издание, склонны считать, что продление срока ареста А. Абдуллаеву инициировано американскими партнерами Украины с целью сбора дополнительных компрометирующих материалов на высших должностных лиц Узбекистана, в том числе, руководителей спецслужб и силовых ведомств. Учитывая, что в бытность правления Ислама Каримова статус арестованного определял уровень его контактов, информация, которой тот по-прежнему владеет, может оказаться весьма полезной. Под угрозой экстрадиции А. Абдуллаев, взятый под стражу сразу по прибытии в Киев



Напомним факт многолетней давности, связанный с выходцем из Узбекистана Олегом Орловым. В советском прошлом – корреспондентом Центрального телевидения в Узбекистане, затем в Монголии, позже - бизнесменом, арестованном в Киеве по подозрению в торговле оружием на международном уровне. Так вот, О. Орлов был убит в следственном изоляторе МВД Украины при весьма загадочных обстоятельствах.



За это время украинские прокуроры изучат экстрадиционное дело арестованного, обвиняемого на родине в совершении преступлений экономического характера и нанесении ущерба в сотни миллионов долларов. Сам арестованный категорически против принудительного возвращения на родину из опасений подвергнуться пыткам и бить убитым и намерен просить политического убежища. Об этом сообщила узбекская служба радио «Свобода» ( «Озодлик» ).Эксперты, к которым обратилось наше издание, склонны считать, что продление срока ареста А. Абдуллаеву инициировано американскими партнерами Украины с целью сбора дополнительных компрометирующих материалов на высших должностных лиц Узбекистана, в том числе, руководителей спецслужб и силовых ведомств. Учитывая, что в бытность правления Ислама Каримова статус арестованного определял уровень его контактов, информация, которой тот по-прежнему владеет, может оказаться весьма полезной. Под угрозой экстрадиции А. Абдуллаев, взятый под стражу сразу по прибытии в Киев 19 января этого года, вполне может поделиться своими тайными знаниями с заинтересованными западными структурами.Напомним факт многолетней давности, связанный с выходцем из Узбекистана Олегом Орловым. В советском прошлом – корреспондентом Центрального телевидения в Узбекистане, затем в Монголии, позже - бизнесменом, арестованном в Киеве по подозрению в торговле оружием на международном уровне. Так вот, О. Орлов был убит в следственном изоляторе МВД Украины при весьма загадочных обстоятельствах.