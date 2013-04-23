Два ЧП в течение суток







В тот же день в Чиланзарском районе Ташкента в 16:45 произошел пожар в пятиэтажном административном здании Республиканского объединения лесного хозяйства. Жертв нет.



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23 февраля 2017 года в городе Фергана Ферганской области на ОАО «Ферганаазот» в 16:30 при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются человеческие жертвы. Создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.В тот же день в Чиланзарском районе Ташкента в 16:45 произошел пожар в пятиэтажном административном здании Республиканского объединения лесного хозяйства. Жертв нет.Как сообщает МЧС Узбекистана, совместными усилиями управления пожарной безопасности ГУВД и МЧС пожар был локализован.