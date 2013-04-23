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Два ЧП в течение суток

23 февраля 2017 года в городе Фергана Ферганской области на ОАО «Ферганаазот» в 16:30 при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются человеческие жертвы. Создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также  оказанию  всей необходимой помощи семьям пострадавших.

В тот же день в Чиланзарском районе Ташкента в 16:45 произошел пожар в пятиэтажном административном здании Республиканского объединения лесного хозяйства. Жертв нет.

Как сообщает МЧС Узбекистана, совместными усилиями управления пожарной безопасности ГУВД  и МЧС пожар был локализован.

Два ЧП в течение суток


Соб. инф.



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Просмотров: 1451     24 февраля 2017


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