Каждому своё







Появился руководитель и в Госкомспорте. Председателем комитета стал Рустам Курбанов, в разные годы работавший заместителем главы администрации Ташкента, председателем компании «Узбектуризм», президентом Национального олимпийского комитета.



Напомним, что днями Шавкат Мирзиёев



В созданное недавним указом президента Министерство культуры назначен министр. Им стал Махмуд Муратов, до настоящего времени работавший директором Государственного академического большого театра (ГАБТ) имени Навои, а до того возглавлявший Государственную филармонию и Ташкентский театр оперетты.Появился руководитель и в Госкомспорте. Председателем комитета стал Рустам Курбанов, в разные годы работавший заместителем главы администрации Ташкента, председателем компании «Узбектуризм», президентом Национального олимпийского комитета.Напомним, что днями Шавкат Мирзиёев упразднил Министерство по делам культуры и спорта и создал на его базе Министерство культуры и Государственный комитет по физической культуре и спорту.