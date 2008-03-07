Каждому своё

В созданное недавним указом президента Министерство культуры назначен министр. Им стал Махмуд Муратов, до настоящего времени работавший директором Государственного академического большого театра (ГАБТ) имени Навои, а до того возглавлявший Государственную филармонию и Ташкентский театр оперетты.
Появился руководитель и в Госкомспорте. Председателем комитета стал Рустам Курбанов, в разные годы работавший заместителем главы администрации Ташкента, председателем компании «Узбектуризм», президентом Национального олимпийского комитета.
Напомним, что днями Шавкат Мирзиёев упразднил Министерство по делам культуры и спорта и создал на его базе Министерство культуры и Государственный комитет по физической культуре и спорту.
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