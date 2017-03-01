Разведка Нарышкиным

28 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом. В ходе беседы стороны уделили большое внимание обсуждению вопросов борьбы с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.
Напомним, что тремя днями ранее в Ташкенте с визитом находился заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии Дэниел Розенблюм. Его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
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