Разведка Нарышкиным







Напомним, что тремя днями ранее в Ташкенте с визитом находился заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии Дэниел Розенблюм. Его



28 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом. В ходе беседы стороны уделили большое внимание обсуждению вопросов борьбы с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.Напомним, что тремя днями ранее в Ташкенте с визитом находился заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии Дэниел Розенблюм. Его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.