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Разведка Нарышкиным

28 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом. В ходе беседы стороны уделили большое внимание обсуждению вопросов борьбы с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

Напомним, что тремя днями ранее в Ташкенте с визитом находился заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии Дэниел Розенблюм. Его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Разведка Нарышкиным


Соб. инф.



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Просмотров: 1877     1 марта 2017



 
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