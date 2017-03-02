

1 марта пресс-служба представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова и СМИ Дуни Миятович распространила сообщение об освобождении из психиатрической клиники в Самарканде Джамшида Каримова – сына старшего брата первого президента Узбекистана.



Известность Д. Каримов получил, сотрудничая с зарубежными СМИ, где критиковал власти за произвол. В первую очередь, критике подвергались власти Джизака и Джизакской области – малой родины оппонента режима, возглавляемого его дядей по отцовской линии. В общей сложности в психиатрической клинике племянник Ислама Каримова провел около 10-ти лет.



Известность Д. Каримов получил, сотрудничая с зарубежными СМИ, где критиковал власти за произвол. В первую очередь, критике подвергались власти Джизака и Джизакской области – малой родины оппонента режима, возглавляемого его дядей по отцовской линии. В общей сложности в психиатрической клинике племянник Ислама Каримова провел около 10-ти лет.