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Скажи-ка, дядя, ведь недаром?..

1 марта пресс-служба представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова и СМИ Дуни Миятович распространила сообщение об освобождении из психиатрической клиники в Самарканде Джамшида Каримова – сына старшего брата первого президента Узбекистана.

Известность Д. Каримов получил, сотрудничая с зарубежными СМИ, где критиковал власти за произвол. В первую очередь, критике подвергались власти Джизака и Джизакской области – малой родины оппонента режима, возглавляемого его дядей по отцовской линии. В общей сложности в психиатрической клинике племянник Ислама Каримова провел около 10-ти лет.

Скажи-ка, дядя, ведь недаром?..


Соб. инф.



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Просмотров: 1066     2 марта 2017



 
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