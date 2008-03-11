До встречи в Нью-Йорке



Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев обменялись посланиями по случаю 25-летия вступления Узбекистана в ООН.



Глава авторитетной международной структуры



В свою очередь национальный лидер Узбекистана



Выражая признательность за высокую оценку деятельности Узбекистана в рамках международного сотрудничества, Шавкат Мирзиёев выразил надежду на скорую встречу с Антониу Гутерриш в сентябре этого года на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



2 марта президент Узбекистана



Глава авторитетной международной структуры отметил важный вклад Узбекистана «в такие сферы, как изменение климата, ядерное разоружение и обеспечение мира и безопасности». ООН высоко оценивает сотрудничество с Узбекистаном и продолжит рассчитывать на Вашу страну как партнера по поддержанию мира и развития, сказано в тексте послания.В свою очередь национальный лидер Узбекистана подчеркнул , что «членство в Организации предоставило нашей стране возможность более активно участвовать и продвигать на глобальном уровне повестку мира, развития и сотрудничества, решать целый ряд сложнейших мировых и региональных проблем современности».Выражая признательность за высокую оценку деятельности Узбекистана в рамках международного сотрудничества, Шавкат Мирзиёев выразил надежду на скорую встречу с Антониу Гутерриш в сентябре этого года на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.2 марта президент Узбекистана принял помощника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам Мирослава Енчу. В ходе беседы стороны «обменялись мнениями по актуальным аспектам взаимодействия и отметили схожесть позиций по всем рассмотренным вопросам. Также были обсуждены приоритетные направления расширения двусторонних отношений на перспективу».