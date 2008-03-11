 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Связи До встречи в Нью-Йорке
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.



Рассылка новостей


До встречи в Нью-Йорке

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев обменялись посланиями по случаю 25-летия вступления Узбекистана в ООН.

Глава авторитетной международной структуры отметил важный вклад Узбекистана «в такие сферы, как изменение климата, ядерное разоружение и обеспечение мира и безопасности». ООН высоко оценивает сотрудничество с Узбекистаном и продолжит рассчитывать на Вашу страну как партнера по поддержанию мира и развития, сказано в тексте послания.

В свою очередь национальный лидер Узбекистана подчеркнул, что «членство в Организации предоставило нашей стране возможность более активно участвовать и продвигать на глобальном уровне повестку мира, развития и сотрудничества, решать целый ряд сложнейших мировых и региональных проблем современности».

Выражая признательность за высокую оценку деятельности Узбекистана в рамках международного сотрудничества, Шавкат Мирзиёев выразил надежду на скорую встречу с Антониу Гутерриш в сентябре этого года на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

2 марта президент Узбекистана принял помощника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам Мирослава Енчу. В ходе беседы стороны «обменялись мнениями по актуальным аспектам взаимодействия и отметили схожесть позиций по всем рассмотренным вопросам. Также были обсуждены приоритетные направления расширения двусторонних отношений на перспективу».

До встречи в Нью-Йорке


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1082     3 марта 2017


Пересечения по теме
  • От Бундестага - к Бундесверу 11 марта 2008 в рубрике Связи
  • Ждем флористов из Европы 20 января 2014 в рубрике Связи
  • Язык до Лондона доведет 7 мая 2015 в рубрике Связи
  • Дело Арслана живет и побеждает 31 мая 2007 в рубрике Связи
  • Подальше положишь - поближе возьмешь 10 апреля 2014 в рубрике Связи
  • WINDROSE до Киева доведет 23 апреля 2009 в рубрике Связи
  • Ташкент в ожиданни премьера 17 мая 2016 в рубрике Связи
  • Полет слепых над гнездом Захидова 11 ноября 2006 в рубрике Связи
  • В Россию будем ходить пешком 21 марта 2013 в рубрике Связи
  • Подарок в треть миллиона 2 марта 2010 в рубрике Связи
  • Земля зовёт Захидова 25 января 2011 в рубрике Связи
  • ОДКБ и 100 тысяч долларов от Америки 18 марта 2011 в рубрике Связи
  • Вслед за свиным придет птичий грипп? 25 ноября 2009 в рубрике Связи
  • Утреннюю свежесть приняли вечером 5 декабря 2007 в рубрике Связи
  • Повестка дня - Афганистан 14 июня 2016 в рубрике Связи


    •
     
    Архив новостей
    «    Март 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. До встречи в Нью-Йорке
      3 марта 2017 в рубрике Связи
    2. Скажи-ка, дядя, ведь недаром?..
      2 марта 2017 в рубрике Факт
    3. На хитрую ГНИ есть патент с винтом
      1 марта 2017 в рубрике Ситуация
    4. Разведка Нарышкиным
      1 марта 2017 в рубрике Братья
    5. Инициатива наказуема?
      27 февраля 2017 в рубрике Факт
    6. Мимо кассы
      27 февраля 2017 в рубрике Мнение
    7. Я б в рабочие пошёл...
      25 февраля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    8. Каждому своё
      25 февраля 2017 в рубрике Назначения
    9. Что общего у Абдуллаева и Орлова?
      24 февраля 2017 в рубрике Право
    10. Два ЧП в течение суток
      24 февраля 2017 в рубрике Бывает...
    11. И скинем с головы иней
      23 февраля 2017 в рубрике Дата
    12. «Воля» и неволя
      23 февраля 2017 в рубрике Факт
    13. Генерал не ко двору
      23 февраля 2017 в рубрике Назначения
    14. Вот тебе, бабушка...
      22 февраля 2017 в рубрике Резонанс
    15. Судный день
      22 февраля 2017 в рубрике Право
    16. Семь степеней защиты одного доллара
      21 февраля 2017 в рубрике Ракурс
    17. Будет резать по живому?
      21 февраля 2017 в рубрике Назначения
    18. Импульс первого президента
      21 февраля 2017 в рубрике Дата
    19. Опять не выпускают самолёт
      21 февраля 2017 в рубрике Бывает...
    20. С верой в последовательное углубление
      19 февраля 2017 в рубрике Связи
    21. Торжество справедливости наступило посмертно
      18 февраля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    22. У природы нет плохой свободы
      17 февраля 2017 в рубрике Экономика
    23. Музы отдельно, гантели отдельно
      17 февраля 2017 в рубрике Факт
    24. Бабушка и сережка
      16 февраля 2017 в рубрике Народ
    25. В Афганистане, в чёрном тюльпане...
      16 февраля 2017 в рубрике Братья
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Освобождение от чекистов  (11448 просмотров)
      3 февраля 2017 с сайта Назначения
    2. Галима в законе  (9152 просмотров)
      13 февраля 2017 с сайта Бывает...
    3. Дорогие мои старики...  (7669 просмотров)
      3 февраля 2017 с сайта Факт
    4. Бабушка и сережка  (7506 просмотров)
      16 февраля 2017 с сайта Народ
    5. Генерал не ко двору  (7497 просмотров)
      23 февраля 2017 с сайта Назначения
    6. Зона распахнула ворота  (7478 просмотров)
      2 февраля 2017 с сайта Резонанс
    7. О соратниках и попутчиках  (7301 просмотров)
      6 февраля 2017 с сайта Мнение
    8. Нам не дано предугадать  (7201 просмотров)
      10 февраля 2017 с сайта Ракурс
    9. Как организовать притон  (6546 просмотров)
      15 февраля 2017 с сайта Право
    10. Встречи в верхней одежде  (6482 просмотров)
      13 февраля 2017 с сайта Взгляд непостороннего
    11. Чужая колея  (6469 просмотров)
      6 февраля 2017 с сайта Политика
    12. Цели ясны. За работу, товарищи...  (6192 просмотров)
      8 февраля 2017 с сайта Президент
    13. Велено не пущать  (5994 просмотров)
      1 февраля 2017 с сайта Бывает...
    14. У природы нет плохой свободы  (5988 просмотров)
      17 февраля 2017 с сайта Экономика
    15. Четверть века и 45 минут  (5887 просмотров)
      11 февраля 2017 с сайта Братья
    16. Отпустите меня в Гималаи  (5792 просмотров)
      14 февраля 2017 с сайта Резонанс
    17. Семь степеней защиты одного доллара  (5712 просмотров)
      21 февраля 2017 с сайта Ракурс
    18. Свобода к пенсии  (5575 просмотров)
      16 февраля 2017 с сайта Факт
    19. И скинем с головы иней  (5400 просмотров)
      23 февраля 2017 с сайта Дата
    20. Что общего у Абдуллаева и Орлова?  (5302 просмотров)
      24 февраля 2017 с сайта Право
    21. Вот тебе, бабушка...  (5054 просмотров)
      22 февраля 2017 с сайта Резонанс
    22. Спасаясь от геморроя...  (4743 просмотров)
      5 февраля 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    23. Каждому своё  (4704 просмотров)
      25 февраля 2017 с сайта Назначения
    24. Будет резать по живому?  (4686 просмотров)
      21 февраля 2017 с сайта Назначения
    25. Мимо кассы  (4556 просмотров)
      27 февраля 2017 с сайта Мнение
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства