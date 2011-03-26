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А говорили, что в Казахстан...

6-7 марта 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом Туркменистан. Об этом сообщило правительственное информационное агентство.

В ходе визита главы государств обсудят широкий круг вопросов узбекско-туркменских отношений, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес. По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание Совместного заявления глав государств, Договора о стратегическом партнерстве, а также ряда двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах.

Отметим, что ранее зарубежные политологи и аналитики предполагали, что первый государственный визит президент Узбекистана нанесет в Казахстан. Ошиблись.

А говорили, что в Казахстан...


Соб. инф.



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Просмотров: 559     4 марта 2017


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