

6-7 марта 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом Туркменистан. Об этом



В ходе визита главы государств обсудят широкий круг вопросов узбекско-туркменских отношений, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес. По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание Совместного заявления глав государств, Договора о стратегическом партнерстве, а также ряда двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах.



Отметим, что ранее зарубежные политологи и аналитики предполагали, что первый государственный визит президент Узбекистана нанесет в Казахстан. Ошиблись.



Об этом сообщило правительственное информационное агентство.В ходе визита главы государств обсудят широкий круг вопросов узбекско-туркменских отношений, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес. По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание Совместного заявления глав государств, Договора о стратегическом партнерстве, а также ряда двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах.Отметим, что ранее зарубежные политологи и аналитики предполагали, что первый государственный визит президент Узбекистана нанесет в Казахстан. Ошиблись.