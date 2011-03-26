6-7 марта 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению
президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом
Туркменистан. Об этом сообщило правительственное информационное агентство.
В ходе визита главы государств обсудят широкий круг
вопросов узбекско-туркменских отношений, обменяются мнениями по
актуальным проблемам региональной и международной повестки,
представляющим взаимный интерес. По итогам переговоров на высшем уровне
планируется подписание Совместного заявления глав государств, Договора о
стратегическом партнерстве, а также ряда двусторонних документов,
направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах.
Отметим, что ранее зарубежные политологи и аналитики предполагали, что первый государственный визит президент Узбекистана нанесет в Казахстан. Ошиблись.
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