3 марта Шавкат Мирзиёев принял президента Азиатского банка развития
Такехико Накао, находящегося в Узбекистане с визитом. По озвученной
информации, в настоящее время портфель плодотворного сотрудничества
включает 59 проектов общей стоимостью свыше 14 миллиардов долларов, в
рамках которых привлечено финансирование банка более чем на 6 миллиардов
долларов.
Среди крупных реализованных и реализуемых проектов с
участием Азиатского банка развития – строительство современных
парогазовых установок на Талимарджанской и Тахиаташской тепловых
электростанциях, модернизация высоковольтных линий электропередачи,
строительство типовых жилых домов в сельской местности, реконструкция
систем водоснабжения и объектов санитарии в различных регионах
республики, восстановление системы Аму-Бухарского машинного канала,
электрификация железной дороги Мараканд-Карши.
АБР, в соответствии со стратегией правительства, планирует предоставить Узбекистану 2,6 миллиарда долларов в виде суверенных займов в период с 2017-2019 годы для продолжения развития инфраструктуры в секторах энергетики (производство и передача электроэнергии), транспорта (автомобильные и железные дороги), коммунальных услуг (водоснабжение и санитария), для усиления поддержки жилищного строительства в сельской местности, а также для улучшения доступа к финансовым ресурсам малым и средним предприятиям и агробизнесу.
Как сообщило
правительственное информационное агентство, в ходе своего пребывания в
Узбекистане Такехико Накао также посетил Самаркандскую, Бухарскую и
Ташкентскую области, где ознакомился с результатами реализации
инвестиционных проектов с участием Азиатского банка развития.
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