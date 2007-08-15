

3 марта Шавкат Мирзиёев принял президента Азиатского банка развития Такехико Накао, находящегося в Узбекистане с визитом. По озвученной информации, в настоящее время портфель плодотворного сотрудничества включает 59 проектов общей стоимостью свыше 14 миллиардов долларов, в рамках которых привлечено финансирование банка более чем на 6 миллиардов долларов.



Среди крупных реализованных и реализуемых проектов с участием Азиатского банка развития – строительство современных парогазовых установок на Талимарджанской и Тахиаташской тепловых электростанциях, модернизация высоковольтных линий электропередачи, строительство типовых жилых домов в сельской местности, реконструкция систем водоснабжения и объектов санитарии в различных регионах республики, восстановление системы Аму-Бухарского машинного канала, электрификация железной дороги Мараканд-Карши.



АБР, в соответствии со стратегией правительства, планирует предоставить Узбекистану 2,6 миллиарда долларов в виде суверенных займов в период с 2017-2019 годы для продолжения развития инфраструктуры в секторах энергетики (производство и передача электроэнергии), транспорта (автомобильные и железные дороги), коммунальных услуг (водоснабжение и санитария), для усиления поддержки жилищного строительства в сельской местности, а также для улучшения доступа к финансовым ресурсам малым и средним предприятиям и агробизнесу.



Как сообщило правительственное информационное



По озвученной информации, в настоящее время портфель плодотворного сотрудничества включает 59 проектов общей стоимостью свыше 14 миллиардов долларов, в рамках которых привлечено финансирование банка более чем на 6 миллиардов долларов.Среди крупных реализованных и реализуемых проектов с участием Азиатского банка развития – строительство современных парогазовых установок на Талимарджанской и Тахиаташской тепловых электростанциях, модернизация высоковольтных линий электропередачи, строительство типовых жилых домов в сельской местности, реконструкция систем водоснабжения и объектов санитарии в различных регионах республики, восстановление системы Аму-Бухарского машинного канала, электрификация железной дороги Мараканд-Карши.АБР, в соответствии со стратегией правительства, планирует предоставить Узбекистану 2,6 миллиарда долларов в виде суверенных займов в период с 2017-2019 годы для продолжения развития инфраструктуры в секторах энергетики (производство и передача электроэнергии), транспорта (автомобильные и железные дороги), коммунальных услуг (водоснабжение и санитария), для усиления поддержки жилищного строительства в сельской местности, а также для улучшения доступа к финансовым ресурсам малым и средним предприятиям и агробизнесу.Как сообщило правительственное информационное агентство , в ходе своего пребывания в Узбекистане Такехико Накао также посетил Самаркандскую, Бухарскую и Ташкентскую области, где ознакомился с результатами реализации инвестиционных проектов с участием Азиатского банка развития.