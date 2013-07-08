Дважды два - не всё равно



Здравствуйте дорогая редакция! Пишу вам по проблеме нехватки учителей в школах. Так, в некоторых классах в школе №89 г. Ташкента ученикам не преподают уроки математики. В 20-х числах февраля учитель сломала ногу. В ноябре-декабре 2016 года учитель математики также отсутствовала примерно 20 дней. Мы желаем ей скорейшего выздоровления, но нельзя разве найти ей подмену?



Конечно, сейчас много виртуальных приемных, куда можно обратиться. Но родители боятся отмщения со стороны руководства школы. Ладно бы если это отразится на родителях. Так нет, все шишки получат дети. По данной причине обращаемся к вам. Так как освещаемые вами проблемы сразу попадают в поле зрения соответствующих инстанций. Мы очень болеем за будущее наших детей и хотим чтобы они развивались полноценно.



От имени родителей...



