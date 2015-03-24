Купюра для банкоматов

Центральный банк Узбекистана официально сообщил о выпуске в обращение с
10 марта 2017 года новых денежных знаков в виде банкнот достоинством
10000 сумов. Согласно описанию, они изготовлены на защищенной бумаге,
размером 144 х 78 мм. На широком белом поле, с правой стороны банкноты,
имеется водяной знак в виде Герба Республики Узбекистан и цифры «10000».
С левой стороны от белого поля расположена в толще бумаги ныряющая
защитная нить с «Оконным» и «3D» эффектом.
Напомним, что в
феврале в социальных сетях появился скан постановления Сената о введении
купюр достоинством 10 000 сумов - самых крупных на сегодняшний день.
Реальная стоимость новой банкноты равна $1,4 по курсу «черного рынка».
Купюра окажется незаменимой для размещения в банкоматах, численность которых должна возрасти в стране уже в этом году.
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