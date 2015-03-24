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Купюра для банкоматов

Центральный банк Узбекистана официально сообщил о выпуске в обращение с  10 марта 2017 года новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 10000 сумов. Согласно описанию, они изготовлены на защищенной бумаге, размером 144 х 78 мм. На широком белом поле, с правой стороны банкноты, имеется водяной знак в виде Герба Республики Узбекистан и цифры «10000». С левой стороны от белого поля расположена в толще бумаги ныряющая защитная нить с «Оконным» и «3D» эффектом.

Напомним, что в феврале в социальных сетях появился скан постановления Сената о введении купюр достоинством 10 000 сумов - самых крупных на сегодняшний день. Реальная стоимость новой банкноты равна $1,4 по курсу «черного рынка». Купюра окажется незаменимой для размещения в банкоматах, численность которых должна возрасти в стране уже в этом году.

Купюра для банкоматов

Купюра для банкоматов

Купюра для банкоматов


Соб. инф.



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Просмотров: 537     4 марта 2017


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