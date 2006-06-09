В полный рост

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3 марта стало известно о подготовке проектов по увековечиванию памяти первого президента Узбекистана. Так, на первом этапе памятники Исламу Каримову планируется установить в Ташкенте, Самарканде и Карши. Кроме того, в Самарканде на месте захоронения первого президента воведут мавзолей, сильно напоминающий знаменитую усыпальницу Темуридов - Гур Эмир. В ряде городов респпублики именем Ислама Каримова назовут улицы и скверы. В Ташкенте одну из центральных улиц - Узбекистанскую - уже переименовали.

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Соб. инф.



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Просмотров: 536     4 марта 2017


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