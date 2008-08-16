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Все слышали, президент услышал

Жительница города Коган Бухарской области Мария Алиева, обратившаяся к президенту Узбекистана с просьбой предоставить ей хоть какое-то приемлемое жилье взамен разрушенного временем и бедностью, получила меблированную квартиру на первом этаже нового дома в новом микрорайоне. 2 марта эта информация появилась на странице Шавката Мирзиёева в Facebook. Парадоксально, но при обилии государственных и общественных организаций, политических партий, якобы радеющих за народ, 93-летней участнице Великой Отечественной войны помог только один человек – президент Узбекистана. Все слышали её мольбы, но услышал только он. Процитируем один из комментариев к новости на ФБ: «Пока не вмешается президент, никто ни хрена на делает». Грубо, но ведь действительно так.

Пиар первого лица, желающего снискать любовь собственного народа, скажет предвзятый читатель. Нет, не пиар. Как не пиар – автомобиль Captiva, недавно подаренный от его имени аксакалу из Сурхандарьи, большую часть своей долгой жизни работавшему на государство, далекому от политики, никогда не видевшему больших денег, благодарному Аллаху за мирное небо, за детей, внуков, за скромный достаток и покойную старость. Captiva для такого человека, да ещё дарованная главой государства, свидетельство уважения. Много ли нам надо, чтобы не чувствовать себя лишними на этом свете?    

Люди, хорошо знающие нынешнего президента страны, утверждают, что он такой по жизни, и всегда был таким. Факт, мало кому известный: будучи премьер-министром, Шавкат Мирзиёев узнал о стесненном материальном положении попавшего в опалу автора текста Государственного Гимна Узбекистана Абдуллы Арипова. Уже серьезно больной, он остро нуждался в деньгах на лечение за границей. Немалых деньгах, заметим, очень немалых. Премьер распорядился изыскать возможность помочь поэту. И ему помогли, правда, оставив за кадром имя инициатора оказания помощи. Впрочем, Абдулла Арипов всё же догадался, кто. Когда премьер, выкроив время, заехал к нему справиться о здоровье, поэт тихо и доверительно, явно стесняясь чужих глаз и ушей, молча сжал его руку в своей сухой и горячей ладони. И прожил еще несколько лет.

Возвращаясь к ситуации с Марией Алиевой. Насколько нам удалось установить, ряд безответственных (именно так) товарищей, равнодушно дожидавшихся, когда проблема жилья просительницы зайдет за горизонт вместе с нею, лишились своих должностей. Сама старушка неустанно молится за здоровье Шавката Мирзиёева. До конца жизни будет молиться.

Все слышали, президент услышал


Соб. инф.



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Просмотров: 706     4 марта 2017


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