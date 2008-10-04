Права ограниченного действия







Постановлением правительства Узбекистана с 1 октября 2017 года в стране вводятся национальные водительские удостоверения и паспорта технического состояния автотранспортных средств нового образца.



Срок действия новых национальных водительских удостоверений - 10 лет.



Замена существующих документов на добровольной основе, согласно письменному заявлению владельца будет осуществляться с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года. Далее, вплоть до 31 декабря 2020 года, замена станет обязательной. С 1 января 2021 года водительские удостоверения и паспорта технического состояния автотранспортных средств старого образца будут считаться недействительными.Срок действия новых национальных водительских удостоверений - 10 лет.