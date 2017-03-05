Тракторист распахал биополе



27 февраля – 4 марта 2017 года



Республиканские СМИ 28 февраля распространили сообщение под заголовком «Создание необходимых условий для благополучной жизни людей – основная задача всех руководителей». В нем рассказывается о втором дне пребывания президента в Кашкадарьинской области. «Президент нашей страны ознакомился с проектами памятника народному поэту, Герою Узбекистана Абдулле Орипову и реконструкции мавзолея Абул-Муина Насафи», - пишет УзА.



«Президент Узбекистана принял директора Службы внешней разведки России» - под таким заголовком СМИ 1 марта рассказали о встрече Ш.Мирзиёева и Сергея Нарышкина. «В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам борьбы с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью», - пишет УзА.



Все республиканские газеты 2 марта опубликовали сообщение УзА под заголовком «Президент Узбекистана принял вице-президента компании «Дженерал Электрик». «В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего расширения и диверсификации портфеля долгосрочного сотрудничества с американской компанией, прежде всего в высокотехнологичных отраслях. Это новые программы и проекты в электроэнергетической, нефтегазовой, электротехнической промышленности, по производству и обслуживанию современного медицинского оборудования и других направлениях», - говорится в сообщении.



В этот же СМИ распространили постановление главы государства «О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2017 году».



В газетах 3 ноября опубликованы тексты поздравительных посланий, которыми обменялись президент Узбекистана и Генеральный секретарь ООН в связи с 25-й годовщиной вступления республики в эту международную организацию.



Одновременно публикуется сообщение УзА, озаглавленное «Президент Узбекистана принял помощника Генерального секретаря ООН». Как пишут СМИ, помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам Мирослав Енча поблагодарил Шавката Мирзиёева за теплый прием и подтвердил готовность ООН и далее укреплять тесные контакты с Узбекистаном, а также развивать полномасштабное сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.



Газета «Народное слово» 2 марта опубликовала интервью с Постоянным координатором ООН в стране под заголовком «Узбекистан и ООН — сотрудничество во имя мира и процветания». В нем рассказывается о состоянии и перспективах сотрудничества Узбекистана и Организации Объединенных Наций. «Система ООН оказывает поддержку Узбекистану в решении широкого круга вопросов в области развития в разных сферах. Мы оказываем содействие сферам здравоохранения, образования и социальной защиты, в сохранении культурных ценностей, охране природных ресурсов и биоразнообразии. Помогаем в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространением ВИЧ /СПИДа. За все годы сотрудничества ООН предоставила Узбекистану на эти цели более 471 миллиона долларов», - рассказывает собеседник газеты.



В субботних номерах газет опубликован анонс визита президента Узбекистана в Туркменистан. «В ходе визита главы государств обсудят широкий круг вопросов узбекско-туркменских отношений, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес», - пишут СМИ.



Ряд изданий опубликовали статью ИА «Жахон» под заголовком «Первая встреча вновь избранных президентов». В ней сказано: «С учетом складывающихся в таких благоприятных условиях многообещающих отношений между Узбекистаном и Туркменистаном, а также насыщенной повестки дня, можно с уверенностью предположить, что предстоящий государственный визит главы нашего государства станет поистине памятным в истории наших народов».



В этот же день газеты перепечатали сообщение УзА «Президент Узбекистана принял президента Азиатского банка развития». «Глава государства с глубоким удовлетворением отметил динамично укрепляющееся взаимовыгодное партнерство между Узбекистаном и АБР по реализации приоритетных программ и проектов, направленных на модернизацию отраслей экономики и инфраструктуры страны», - говорится в сообщении.



На первых полосах субботних газет опубликовано сообщение ЦБ о выпуске в обращение денежных знаков достоинством 10000 сумов. Как отмечено, новые дензнаки вводятся в обращение с 10 марта.



Ряд ведущих изданий 2 марта перепечатали большой материал УзА под заголовком «Жить заботами людей – самый важный критерий». В нем говорится о деятельности народных приемных, Виртуальной приемной. Касаясь работы с обращениями граждан, авторы пишут: «Вода камень точит, ржавчина со временем разрушает даже самую прочную конструкцию. Поэтому, если указанные в обращениях населения проблемы не решаются своевременно и эффективно, они накапливаются и приводят к острым социально-экономическим недугам. Что такое обращение, заявление, жалоба? Это — неумолимый индикатор, четко отражающий положение дел в обществе».



Газета «Хуррият» 1 марта опубликовала обзорный материал, озаглавленный «Нападение «синего» кита». В нем рассказывается о появлении виртуальных игр в соцсетях, которые заканчиваются самоубийством. В эти игры вовлекаются в основном дети. В России их жертвами стали 130 детей. Автор приводит мнения специалистов, которые разъясняет меры, которые должны предпринять взрослые, чтобы их дети не попали в сети таких коварных игр.



Газета «Хукук» опубликовала материал под заголовком «Фальшивый табиб, который вышел из себя». В нем рассказывается о том, что в Бухарской области к 8 годам лишения свободы приговорен бывший тракторист Кахрамон Пулатов, который последние годы прославился как целитель. Автор описывает, что тракторист у которого открылся талант табиба, лечил людей массажем, который делал предпочтительно ногами, от которых, якобы исходило целительное биополе. Работал без лицензии на оказание медуслуг, без госрегистрации, налогов не платил. Для больных, которые съезжались отовсюду, открыл магазин, столовую, оказывал другие платные услуги. А когда к нему пришли представители местных органов власти и потребовали узаконить деятельность, лекарь натравил на них больных. Дело дошло до того, что проверяющих не только побили, но и заставили просить прощения.



В ходе следствия установили, что все документы, которые якобы подтверждали, что К.Пулатов имеет лекарские способности, оказались фальшивыми.



