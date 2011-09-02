Книга - лучший подарок

6 марта, в рамках государственного визита президента Узбекистана в Туркменистан, в Ашхабаде главы двух государств подписали Совместное заявление и Договор о стратегическом партнерстве. На уровне профильных министерств и ведомств подписаны Договор об экономическом сотрудничестве на ближайшие три года, Меморандум о развитии сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, другие документы.
Президенты также обменялись подарками. Шавкат Мирзиёев подарил своему коллеге изданную в Узбекистане книгу Махтумкули «Элингга бахш айла», а Гурбангулы Бердымухамедов даровал узбекскому лидеру «породистую лошадь». Именно так написал корреспондент Национального агентства Узбекистана.
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