Книга - лучший подарок







Президенты также обменялись подарками. Шавкат Мирзиёев подарил своему коллеге изданную в Узбекистане книгу Махтумкули «Элингга бахш айла», а Гурбангулы Бердымухамедов даровал узбекскому лидеру



Коня или кобылу – остается только гадать.



6 марта, в рамках государственного визита президента Узбекистана в Туркменистан, в Ашхабаде главы двух государств подписали Совместное заявление и Договор о стратегическом партнерстве. На уровне профильных министерств и ведомств подписаны Договор об экономическом сотрудничестве на ближайшие три года, Меморандум о развитии сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, другие документы.Президенты также обменялись подарками. Шавкат Мирзиёев подарил своему коллеге изданную в Узбекистане книгу Махтумкули «Элингга бахш айла», а Гурбангулы Бердымухамедов даровал узбекскому лидеру «породистую лошадь» . Именно так написал корреспондент Национального агентства Узбекистана.Коня или кобылу – остается только гадать.