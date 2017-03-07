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Обширный инфаркт

В минувшее воскресенье в Ташкенте похоронили скоропостижно скончавшегося начальника консульского управления МИД Узбекистана Алишера Сохибова. Выходец из СНБ, 1971 года рождения, по словам, хорошо знавших его коллег, отличался спокойным характером, коммуникабельностью и профессионализмом. Ничто не предвещало обширного инфаркта – приехал домой после встречи с друзьями и умер.

На момент подготовки информации его имя еще не удалили с сайта МИД. Здесь он по-прежнему начальник консульского управления.

Обширный инфаркт


Соб. инф.



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Просмотров: 2031     7 марта 2017



 
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