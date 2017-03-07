Обширный инфаркт



В минувшее воскресенье в Ташкенте похоронили скоропостижно скончавшегося начальника консульского управления МИД Узбекистана Алишера Сохибова. Выходец из СНБ, 1971 года рождения, по словам, хорошо знавших его коллег, отличался спокойным характером, коммуникабельностью и профессионализмом. Ничто не предвещало обширного инфаркта – приехал домой после встречи с друзьями и умер.



На момент подготовки информации его имя еще



Выходец из СНБ, 1971 года рождения, по словам, хорошо знавших его коллег, отличался спокойным характером, коммуникабельностью и профессионализмом. Ничто не предвещало обширного инфаркта – приехал домой после встречи с друзьями и умер.На момент подготовки информации его имя еще не удалили с сайта МИД. Здесь он по-прежнему начальник консульского управления.