Универсальный толмач







Цитируем: «Сейчас идет работа относительно целей, как нужно перейти на рыночный курс. Конечно, это требует определённого времени, нужно оценить все риски. Но главное, что эта работа активно продвигается, мы приглашаем экспертов, в том числе международных, с которыми обсуждаем все вытекающие вопросы».



Кто-нибудь что-нибудь понял? Не относительно стратегии, предполагающей унификацию курсов валют (её ясно обозначил нынешний президент Узбекистана), а относительно тактики и методов достижения цели? И потом, с какого бодуна комментарии к возможным изменениям финансовой политики государства даёт председатель ТПП? Не председатель правления Центрального банка страны или кто-то из его заместителей и даже не председатель правления коммерческого банка?



Финансовая политика государства по большому счету - вообще не сфера профессиональной деятельности господина А. Шайхова. Однако, если он возложил на себя функции толмача, почему бы ему не признать, что тройной курс национальной валюты по отношению к свободно конвертируемой – это частный бизнес узкой группы влиятельных лиц, позволяющий получать 100 процентов прибыли «из воздуха», без каких-либо затрат. Лиц, связанных родственными и дружескими узами, давно и успешно паразитирующих на экономике Узбекистана. Их имена, фамилии и должности у всех на слуху.



Прокомментировал Алишер Шайхов и ситуацию в автомобильной промышленности, правда, опять-таки оставив за скобками коррупционную составляющую, а сконцентрировав внимание прессы на протекционистских мерах государства, радеющего за отечественного производителя. Главная мысль,



Так и хочется сказать: «Спасибо, родной, обнадёжил».



Напомним, что широкая известность к Алишеру Шайхову пришла в конце девяностых годов, в бытность его работы послом Узбекистана в Японии. Под предлогом приверженности национальным традициям страны пребывания, он предлагал посетителям посольства снимать у дверей обувь и надевать тапочки. При этом сам оставался в туфлях. Тогда правительственная газета Узбекистана, чей корреспондент посетил Японию, ядовито заметила: «Допускаем, что господин А. Шайхов слышал, что при входе в традиционное японское жилище принято снимать обувь, но где он видел, чтобы обувь снимали при входе в японский офис».



Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. И наоборот. Эту известную истину вспоминаешь, знакомясь с комментариями председателя торгово-промышленной палаты Узбекистана Алишера Шайхова относительно возможных изменений в сфере валютного регулирования.Цитируем: «Сейчас идет работа относительно целей, как нужно перейти на рыночный курс. Конечно, это требует определённого времени, нужно оценить все риски. Но главное, что эта работа активно продвигается, мы приглашаем экспертов, в том числе международных, с которыми обсуждаем все вытекающие вопросы».Кто-нибудь что-нибудь понял? Не относительно стратегии, предполагающей унификацию курсов валют (её ясно обозначил нынешний президент Узбекистана), а относительно тактики и методов достижения цели? И потом, с какого бодуна комментарии к возможным изменениям финансовой политики государства даёт председатель ТПП? Не председатель правления Центрального банка страны или кто-то из его заместителей и даже не председатель правления коммерческого банка?Финансовая политика государства по большому счету - вообще не сфера профессиональной деятельности господина А. Шайхова. Однако, если он возложил на себя функции толмача, почему бы ему не признать, что тройной курс национальной валюты по отношению к свободно конвертируемой – это частный бизнес узкой группы влиятельных лиц, позволяющий получать 100 процентов прибыли «из воздуха», без каких-либо затрат. Лиц, связанных родственными и дружескими узами, давно и успешно паразитирующих на экономике Узбекистана. Их имена, фамилии и должности у всех на слуху.Прокомментировал Алишер Шайхов и ситуацию в автомобильной промышленности, правда, опять-таки оставив за скобками коррупционную составляющую, а сконцентрировав внимание прессы на протекционистских мерах государства, радеющего за отечественного производителя. Главная мысль, озвученная им , сформулирована следующим пассажем: «В любом случае страна идет к рыночной экономике, более того, она уже есть, и она живая».Так и хочется сказать: «Спасибо, родной, обнадёжил».Напомним, что широкая известность к Алишеру Шайхову пришла в конце девяностых годов, в бытность его работы послом Узбекистана в Японии. Под предлогом приверженности национальным традициям страны пребывания, он предлагал посетителям посольства снимать у дверей обувь и надевать тапочки. При этом сам оставался в туфлях. Тогда правительственная газета Узбекистана, чей корреспондент посетил Японию, ядовито заметила: «Допускаем, что господин А. Шайхов слышал, что при входе в традиционное японское жилище принято снимать обувь, но где он видел, чтобы обувь снимали при входе в японский офис».