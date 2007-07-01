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Гладко было на бумаге, но забыли про овраги

15 марта, по заверению УБДД МВД Узбекистана, на автодорогах Ташкента начнут работать видеокамеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Согласно разъяснению, сделанному тем же ведомством, уведомления о нарушениях будут поступать в почтовые отделения, где их запечатают в конверт, промаркируют и в течение десяти дней доставят адресату. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. С доставкой, похоже, проблемы начнутся практически одновременно с нововведением.

Дело в том, что в подъездах большинства многоэтажных домов столицы республики почтовых ящиков давно нет. Их как-то тихо и незаметно убрали, частично - еще в девяностые, частично - в нулевые. Да, почтальоны еще есть, но ящиков для почты давно нет. Ладно, если квартира нарушителя ПДД находится на первом этаже, а если на седьмом или девятом и в доме, где лифт не работает четверть века?

Предполагается (по крайней мере, так мыслит цитируемый местными СМИ финансовый директор АО «Узбекистон почтаси» Жамшид Эгамбердиев), что почтальон оставит письмо соседям или же принесет его на следующий день. А если оставит, но соседи забудут передать? А если не оставит, а если принесет через день, но не застанет адресата? Так и будет ходить? Вряд ли.

Не продумана система доставки, поскольку начнет давать сбои. Это совершенно определенно. Сбои, в свою очередь, приведут к тому, что нарушитель ПДД, в обязанности которого входит оплата штрафа в течение 60 дней с момента его наложения, даже если он абсолютно законопослушный гражданин, просто не узнает о существовании штрафа. В результате административный суд, даже не пригласив нарушителя (обычная практика) наложит на него взыскание в разы более существенное, нежели сам штраф.

Далее. В Ташкенте только центр города оборудован приличными светофорами, да еще несколько магистралей. Остальное – хлам с полусгнившими отражателями, перекочевавший из семидесятых годов прошлого столетия. Сильный проливной дождь вообще выводит светофоры из строя. Подавляющее большинство светофоров к тому же не отрегулированы. Знакомая нам всем картина: зеленый, через секунду желтый, а еще через секунду красный. Необходим четкий стандарт, определяющий количество секунд того самого жёлтого. В противном случае казна будет пополняться штрафами за нарушения ПДД, обусловленными сбоями в технике регулирования дорожного движения. А это – недовольство передвигающегося населения.

И еще. Необходим четкий регламент взаимоотношений владельца автотранспорта, решившего оспорить штрафные санкции в виду отсутствия нарушения. Как в МВД, так и в суде. А такие случаи тоже будут. К примеру, давно стали системой временные ограничения или перенаправления потока движения регулировщиком. Светофор показывает «зеленый», а регулировщик, усиленно свистит и жезлом принудительно перенаправляет поток под «красный». Не заведомо умышленно, а просто по приказу вышестоящего руководства, срочно освобождая участок дороги для каких-то иных целей. К примеру, для проезда кортежа особо важный персон или отдельно особо важной. Или пробка, образовавшаяся в результате ДТП и разруливаемая в ручном режиме регулировщиком, временно игнорирующем сфетофор...

Понятно, что автоматике по барабану оперативная необходимость перенаправления потока автотранспорта, она будет бесстрастно фиксировать массовое нарушение ПДД, а другая автоматика также бесстрастно будет распечатывать штрафы за нарушения. Как быть гражданину в подобной ситуации? Как доказать, что он - «не верблюд», если так называемого человеческого фактора в системе не предполагается. К кому апеллировать? К компьютеру?

Это лишь некоторые вопросы, которые нуждаются в ясности, уверен, что водители автотранспорта назовут еще с десяток подобных. О них нужно думать уже сейчас, не дожидаясь, когда конфликты станут системными.

Алексей Пантелеев, специально для UzMetronom.com

Гладко было на бумаге, но забыли про овраги






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Просмотров: 2050     11 марта 2017


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