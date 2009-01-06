Урок усвоен, спасибо



«Дважды два – не всё равно» - в заметке под таким заголовком мы опубликовали письмо читателя, рассказавшего, что в ташкентской школе №89 в некоторых классах ученикам не преподают уроки математики. Причина – их учительница сломала ногу, а замену не нашли.



Сообщение не осталось без внимания. К нам поступило письмо из городского управления народного образования. В нем говорится, что действительно учитель математики М.Ю. Дирксен получила травму - сломала руку и ногу и сейчас находится на лечении. Но, начиная с того дня как педагог ушел на больничный, организовано замещение ее уроков другими учителями математики. Так что дети не остались без уроков математики. Мы надеемся, что все обстоит именно так.



Не исключаем, что наш читатель, кстати, 10 марта сообщивший редакции, что уроки математики в школе №89 возобновились, поспешил упредить возможную проблему, просигналив о ней. Нам остается пожелать скорейшего выздоровления учителю М.Ю.Дирксен и поблагодарить профильные ведомства за оперативную реакцию на публикацию.



