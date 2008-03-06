Жизнь продолжается

Начальником консульского управления МИД назначен Бобур Азизов, ранее
работавший заместителем начальника данного управления. Необходимость
назначения обусловлена скоропостижной кончиной прежнего руководителя управления
Алишера Сохибова, которого похоронили в минувшее воскресенье.
Сообщение о заполнении образовавшейся вакансии размещено на официальном сайте МИД Узбекистана.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства