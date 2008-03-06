Жизнь продолжается







Сообщение о заполнении образовавшейся вакансии



Начальником консульского управления МИД назначен Бобур Азизов, ранее работавший заместителем начальника данного управления. Необходимость назначения обусловлена скоропостижной кончиной прежнего руководителя управления Алишера Сохибова, которого похоронили в минувшее воскресенье.Сообщение о заполнении образовавшейся вакансии размещено на официальном сайте МИД Узбекистана.