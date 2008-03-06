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Жизнь продолжается

Начальником консульского управления МИД назначен Бобур Азизов, ранее работавший заместителем начальника данного управления. Необходимость назначения обусловлена скоропостижной кончиной прежнего руководителя управления Алишера Сохибова, которого похоронили в минувшее воскресенье.

Сообщение о заполнении образовавшейся вакансии размещено на официальном сайте МИД Узбекистана.

Жизнь продолжается


Соб. инф.



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Просмотров: 1853     11 марта 2017


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