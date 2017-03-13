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Взятие Казани

В рамках развития двустороннего сотрудничества в Казань (Российская Федерация) прибыл хоким Самаркандской области Химмат Окбутаев. Глава областной администрации намерен ознакомиться с возможностями промышленных предприятий Татарстана и принять участие в открытии XVIII международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» на территории выставочного центра «Казанская ярмарка».

Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, 14 марта Химмат Окбутаев в Казанском Кремле встретится с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Взятие Казани


Соб. инф.



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Просмотров: 223     13 марта 2017



 
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