Активное участие во всенародном весеннем хашаре (субботнике) принял генерал-лейтенант внутренней службы, старший преподаватель Академии МВД Узбекистана Адхам Ахмедбаев, ранее занимавший должность министра внутренних дел и неделю числившийся государственным советником президента страны. Качественно и в установленные вышестоящим руководством сроки он вместе с курсантами этого учебного заведения побелил несколько десятков деревьев.
«Помнят еще руки», - одобрительно заметили сослуживцы.
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