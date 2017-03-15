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Помнят ещё руки...

Активное участие во всенародном весеннем хашаре (субботнике) принял генерал-лейтенант внутренней службы, старший преподаватель Академии МВД Узбекистана Адхам Ахмедбаев, ранее занимавший должность министра внутренних дел и неделю числившийся государственным советником президента страны. Качественно и в установленные вышестоящим руководством сроки он вместе с курсантами этого учебного заведения побелил несколько десятков деревьев.

«Помнят еще руки», - одобрительно заметили сослуживцы.

Помнят ещё руки...


Соб. инф.



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Просмотров: 1320     14 марта 2017



 
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