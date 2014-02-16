Бориска на царство?



По информации нашего источника в Киеве, гражданина Узбекистана Акбарали Абдуллаева, взятого под стражу в столице Украины 19 января этого года, в поездке сопровождал его давний деловой партнер Борис Раймихер. Он же, утверждает источник, в настоящее время ищет финансовые подступы к украинскому правосудию с целью предоставления А. Абдуллаеву статуса политического беженца.



Напомним, что в Киев двоюродный брат дочерей первого президента Узбекистана прибыл на собственном самолёте, имея на руках два паспорта - гражданина Узбекистана и гражданина Доминиканской республики. Однако это не уберегло его от задержания по запросу прокуратуры Узбекистана. На родине, в силу известных родственных связей, некогда влиятельного молодого человека обвиняют в хищении 800 миллионов долларов США, что и послужило причиной объявления его в международный розыск.



В настоящее время адвокаты взятого под стражу А. Абдуллаева настаивают на предоставлении их клиенту статуса политического беженца, которому на родине угрожают пытки, а возможно, и смерть. На этом же настаивает и сам арестованный. Если суд согласится с подобной трактовкой, запрос прокуратуры Узбекистана оставят без удовлетворения. Если же материалы надзорного ведомства судьи расценят как убедительные, экстрадиция станет неизбежной.



Что касается Бориса Раймихера, то его в Узбекистане считают международным финансовым аферистом, обвиняя в незаконном вывозе за пределы страны иностранной валюты криминального происхождения в особо крупных размерах.



На снимках: А. Абдуллав; А. Абдуллаев и Б. Раймихер.



Напомним, что в Киев двоюродный брат дочерей первого президента Узбекистана прибыл на собственном самолёте, имея на руках два паспорта - гражданина Узбекистана и гражданина Доминиканской республики. Однако это не уберегло его от задержания по запросу прокуратуры Узбекистана. На родине, в силу известных родственных связей, некогда влиятельного молодого человека обвиняют в хищении 800 миллионов долларов США, что и послужило причиной объявления его в международный розыск.В настоящее время адвокаты взятого под стражу А. Абдуллаева настаивают на предоставлении их клиенту статуса политического беженца, которому на родине угрожают пытки, а возможно, и смерть. На этом же настаивает и сам арестованный. Если суд согласится с подобной трактовкой, запрос прокуратуры Узбекистана оставят без удовлетворения. Если же материалы надзорного ведомства судьи расценят как убедительные, экстрадиция станет неизбежной.Что касается Бориса Раймихера, то его в Узбекистане считают международным финансовым аферистом, обвиняя в незаконном вывозе за пределы страны иностранной валюты криминального происхождения в особо крупных размерах.А. Абдуллав; А. Абдуллаев и Б. Раймихер.