Права с поправкой на БДИПЧ

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, 16 марта 2017 года в Ташкент прибывает делегация Бюро по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с директором Михаэлем Георгом
Линком.
В программе визита встречи и переговоры в Министерстве
иностранных дел, Центральной избирательной комиссии, Национальном центре
по правам человека Республики Узбекистан.
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