Права с поправкой на БДИПЧ



Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, 16 марта 2017 года в Ташкент прибывает делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с директором Михаэлем Георгом Линком.



В программе визита встречи и переговоры в Министерстве иностранных дел, Центральной избирательной комиссии, Национальном центре по правам человека Республики Узбекистан.



В программе визита встречи и переговоры в Министерстве иностранных дел, Центральной избирательной комиссии, Национальном центре по правам человека Республики Узбекистан.