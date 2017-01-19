Пресс-секретарь - не журналист

У президента Узбекистана появился пресс-секретарь. Им стал Асаджон
Ходжаев, ранее возглавлявший исполнительный аппарат премьер-министра. А
еще ранее занимавший должности генерального директора Агентства
по интеллектуальной собственности, заместителя генерального директора
Узбекского агентства связи и информатизации, первого заместителя
генерального директора компании «Узбекистон почтаси», директорам Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.
А. Ходжаве родился в 1970 году, технарь, выпускник Ташкентского электротехнического института связи.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства