Пресс-секретарь - не журналист

У президента Узбекистана появился пресс-секретарь. Им стал Асаджон Ходжаев, ранее возглавлявший исполнительный аппарат премьер-министра. А еще ранее занимавший должности генерального директора Агентства по интеллектуальной собственности, заместителя генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации, первого заместителя генерального директора компании «Узбекистон почтаси», директорам Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.





А. Ходжаве родился в 1970 году, технарь, выпускник Ташкентского электротехнического института связи.