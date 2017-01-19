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Пресс-секретарь - не журналист

У президента Узбекистана появился пресс-секретарь. Им стал Асаджон Ходжаев, ранее возглавлявший исполнительный аппарат премьер-министра. А еще ранее занимавший должности генерального директора Агентства по интеллектуальной собственности, заместителя генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации, первого заместителя генерального директора компании «Узбекистон почтаси», директорам Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.


А. Ходжаве родился в 1970 году, технарь, выпускник Ташкентского электротехнического института связи.

Пресс-секретарь - не журналист


Соб. инф.



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Просмотров: 784     16 марта 2017


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