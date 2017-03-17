Снятие блокады

Глава администрации Ташкентской области Шукурулло Бабаев, находившийся в Ленинградской области в рамках укрепления двусторонних экономических отношений, завил, что санкции, наложенные Западом на Россию, - это «необоснованное шельмование Российской Федерации» и выразил готовность «к открытому общению».
В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, подчеркнув общие точки соприкосновения, заявил о потребности «укреплять связи между Россией и Узбекистаном, Ленобластью и Ташкентской областью республики Узбекистан».
В ходе рабочей поездки делегации Ташкентской области в Ленинградскую область Узбекистан проявил заинтересованность в развитии деловых контактов с промышленными предприятиями региона, а Россия – в поставках на местный рынок качественной плодоовощной продукции.
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