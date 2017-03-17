Снятие блокады



Глава администрации Ташкентской области Шукурулло Бабаев, находившийся в Ленинградской области в рамках укрепления двусторонних экономических отношений, завил , что санкции, наложенные Западом на Россию, - это «необоснованное шельмование Российской Федерации» и выразил готовность «к открытому общению».



В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, подчеркнув общие точки соприкосновения, заявил о потребности «укреплять связи между Россией и Узбекистаном, Ленобластью и Ташкентской областью республики Узбекистан».



В ходе рабочей поездки делегации Ташкентской области в Ленинградскую область Узбекистан проявил заинтересованность в развитии деловых контактов с промышленными предприятиями региона, а Россия – в поставках на местный рынок качественной плодоовощной продукции.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, подчеркнув общие точки соприкосновения, заявил о потребности «укреплять связи между Россией и Узбекистаном, Ленобластью и Ташкентской областью республики Узбекистан».В ходе рабочей поездки делегации Ташкентской области в Ленинградскую область Узбекистан проявил заинтересованность в развитии деловых контактов с промышленными предприятиями региона, а Россия – в поставках на местный рынок качественной плодоовощной продукции.