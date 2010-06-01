И пойдут поезда

В Ташкенте завершилась встреча между делегациями АО «НК КТЖ» и АО «Узбекистон темир йуллари», на которой обсуждались технические моменты реализации ранее достигнутых договоренностей между правительствами двух стран о запуске международного пассажирского поезда №1/2 сообщением Алматы - Ташкент, сообщило информационное агентство Казахстана.
По итогам встречи стороны договорились о взаимном предоставлении скидок в размере 70% на места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц, порядке перевозки багажа и груза и периодичности движения пассажирского поезда.
Первый пассажирский состав отправится из Алматы в канун праздника Навруз – 20 марта этого года. Впредь он будет отправляться из Ташкента по вторникам и четвергам, а из Алматы – по понедельникам и субботам. Время в пути – 16 часов 30 минут. Остановки в пути из Ташкента: Сарыагаш, Чимкент, Тараз, Чу, Отар.
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