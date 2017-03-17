Разошлись полюбовно

По информации из осведомленных источников, 15 марта в Ташкенте была
проведена массовая зачистка рынков от лиц, неофициально конвертирующих
национальную валюту Узбекистана по такому же неофициальному курсу. Стоит
сказать, что аналогичные рейды для создания видимости борьбы с «черным
рынком» покупки-продажи валюты в столице проводят регулярно, однако
ранее сотрудники правоохранительных органов всегда и аккуратно обходили
стороной дом человека ежедневно определяющего «рыночный» курс доллара по
отношению к суму. По агентурным данным, которые не являются большой
тайной, человек этот состоит в родственных отношениях с популярным в
Узбекистане певцом и проживает в так называемом Старом городе.
15
марта, утверждает источник, сотрудники правоохранительных структур
впервые нагрянули в его респектабельное жилище. Как проходил диалог
между предполагаемым теневым регулятором «чёрного рынка» и товарищами в
погонах, чем он завершился - можно только предполагать. Говорят, стороны
пришли к взаимоприемлемому и обоюдовыгодному компромиссу. Старый город –
особая территория, с которой власть всегда предпочитала не
конфликтовать.
Сам «черный рынок», спокойно воспринявший
немногочисленные «потери бойцов», быстро зализал неглубокие финансовые
раны, нанесенные рейдом, и уже утром 16 марта возобновил деятельность в
полном объёме.
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