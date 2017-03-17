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Разошлись полюбовно

По информации из осведомленных источников, 15 марта в Ташкенте была проведена массовая зачистка рынков от лиц, неофициально конвертирующих национальную валюту Узбекистана по такому же неофициальному курсу. Стоит сказать, что аналогичные рейды для создания видимости борьбы с «черным рынком» покупки-продажи валюты в столице проводят регулярно, однако ранее сотрудники правоохранительных органов всегда и аккуратно обходили стороной дом человека ежедневно определяющего «рыночный» курс доллара по отношению к суму. По агентурным данным, которые не являются большой тайной, человек этот состоит в родственных отношениях с популярным в Узбекистане певцом и проживает в так называемом Старом городе.

15 марта, утверждает источник, сотрудники правоохранительных структур впервые нагрянули в его респектабельное жилище. Как проходил диалог между предполагаемым теневым регулятором «чёрного рынка» и товарищами в погонах, чем он завершился - можно только предполагать. Говорят, стороны пришли к взаимоприемлемому и обоюдовыгодному компромиссу. Старый город – особая территория, с которой власть всегда предпочитала не конфликтовать.

Сам «черный рынок», спокойно воспринявший немногочисленные «потери бойцов», быстро зализал неглубокие финансовые раны, нанесенные рейдом, и уже утром 16 марта возобновил деятельность в полном объёме.

Разошлись полюбовно


Соб. инф.



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Просмотров: 1578     17 марта 2017



 
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