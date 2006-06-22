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Жить не учат, помогут материально

16 марта встречей с представителями средств массовой информации завершилась активная часть визита в Узбекистан делегации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с президентом банка Сумой Чакрабарти. В пресс-клуб, созданный на территории административно-производственного комплекса одного из местных медиамагнатов, делегация прибыла в сопровождении заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Садыка Сафаева. В воздухе витало ощущение взаимного удовлетворения сторон, что и нашло подтверждение в словах С. Чакрабарти, однозначно заявившего о заинтересованности ЕБРР в восстановлении контактов с Узбекистаном.

Журналисты, среди которых были и те, кто присутствовал на памятном заседании Совета управляющих ЕБРР в Ташкенте в 2003 году, обратили внимание на отсутствие со стороны визитёров политических претензий к Узбекистану, равно и наставлений по улучшению ситуации с соблюдением прав человека, которые 14 лет назад надолго испортили двусторонние отношения. Похоже, ЕБРР позитивно воспринял планы нынешнего президента Узбекистана в части либерализации экономики, создания максимально благоприятных условий для развития частной предпринимательской инициативы, являющимися элементами Стратегии действий государства на ближайшие пять лет.

О долгосрочных намерениях ЕБРР сотрудничать с Узбекистаном свидетельствуют и письменные ответы пресс-секретаря банка Джонатана Чарльза на вопросы узбекской службы радио «Свобода» («Озодлик»). «Мы никогда не покидали Узбекистан. У нас до сих пор существуют активные проекты стоимостью 8 миллионов евро. Однако мы хотим резко увеличить объем этих инвестиций. Начаты работы по определению возможных проектов», - сообщил он.

Что касается С. Чакрабарти, то на встрече с журналистами он бегло очертил круг вопросов, в решении которых банк готов оказать Узбекистану содействие, отметив, что как всегда, приоритет финансирования будет отдан малому и среднему бизнесу. В промежутках между комментариями на лице Садыка Сафаева читалась мысль: «Не учите нас жить, лучше помогите материально».  

Добавим к сказанному, что по итогам встречи в Ташкенте стороны подписали Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве и Рамочное соглашение о проведении операций по Счету экологической реабилитации для Центральной Азии в Республике Узбекистан.

Жить не учат, помогут материально


Соб. инф.



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Просмотров: 1202     17 марта 2017


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