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Жил тихо и ушёл тихо

17 марта в Фергане на 87-м году жизни скончался Инамжан Бузрукович Усманходжаев, с ноября 1983 года по январь 1988 занимавший пост первого секретаря Центрального Комитета коммунистической партии Узбекской ССР. О смерти коммунистического лидера периода заката СССР сообщило радио «Озодлик». Оно же, со ссылкой на жителя региона назвало место захоронения усопшего - кладбище в селе «Пандигон» Риштанского района Ферганской области.

Жил тихо и ушёл тихо


Соб. инф.



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Просмотров: 829     18 марта 2017


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