Жил тихо и ушёл тихо



17 марта в Фергане на 87-м году жизни скончался Инамжан Бузрукович Усманходжаев, с ноября 1983 года по январь 1988 занимавший пост первого секретаря Центрального Комитета коммунистической партии Узбекской ССР. О смерти коммунистического лидера периода заката СССР сообщило радио



О смерти коммунистического лидера периода заката СССР сообщило радио «Озодлик» . Оно же, со ссылкой на жителя региона назвало место захоронения усопшего - кладбище в селе «Пандигон» Риштанского района Ферганской области.