 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт Хороший сосед ближе родственника
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Хороший сосед ближе родственника

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 22-23 марта посетит с государственным визитом Казахстан. В ходе встреч и переговоров на высшем уровне будут обсуждены состояние и перспективы развития отношений между Узбекистаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной политики. Об этом сообщило агунтство УзА.

В рамках визита главы нашего государства предусмотрено проведение в г.Астане Национальной промышленной выставки Узбекистана и совместного бизнес-форума с участием представительных делегаций деловых кругов двух стран.

По итогам визита планируется подписание солидного пакета двусторонних документов межгосударственного, межправительственного и межведомственного характера, а также крупных коммерческих контрактов, направленных на вывод узбекско-казахстанского сотрудничества на качественно новый уровень.

Хороший сосед ближе родственника


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 846     19 марта 2017


Пересечения по теме
  • Россия все равно ближе 25 июня 2008 в рубрике Факт
  • Эпицентр всё ближе к Ташкенту 9 января 2016 в рубрике Факт
  • Женщин вывезут поближе к святому 28 июля 2009 в рубрике Факт
  • ЭКОСАН обнародовал цифры соседей 7 августа 2006 в рубрике Факт
  • С каждым годом ближе к Богу 19 июля 2014 в рубрике Факт
  • В обстановке, приближенной к боевой 26 июля 2006 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Март 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. Хороший сосед ближе родственника
      19 марта 2017 в рубрике Факт
    2. Посадили и забыли
      19 марта 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    3. Жил тихо и ушёл тихо
      18 марта 2017 в рубрике Лица
    4. И пойдут поезда
      17 марта 2017 в рубрике Факт
    5. Жить не учат, помогут материально
      17 марта 2017 в рубрике Экономика
    6. Разошлись полюбовно
      17 марта 2017 в рубрике Ситуация
    7. Отпразднуем славно
      17 марта 2017 в рубрике Факт
    8. Снятие блокады
      16 марта 2017 в рубрике Братья
    9. Бориска на царство?
      16 марта 2017 в рубрике Версия
    10. Пресс-секретарь - не журналист
      16 марта 2017 в рубрике Назначения
    11. Права с поправкой на БДИПЧ
      16 марта 2017 в рубрике Факт
    12. Деньги уже на подлёте
      15 марта 2017 в рубрике Факт
    13. Помнят ещё руки...
      14 марта 2017 в рубрике Лица
    14. «Чёрный рынок», что ты вьёшься...
      13 марта 2017 в рубрике Мнение
    15. Взятие Казани
      13 марта 2017 в рубрике Связи
    16. Взятку вымогали у прокурора
      11 марта 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    17. Гладко было на бумаге...
      11 марта 2017 в рубрике Ракурс
    18. Жизнь продолжается
      11 марта 2017 в рубрике Назначения
    19. Урок усвоен, спасибо
      11 марта 2017 в рубрике Резонанс
    20. Жить надо рядом с метро
      9 марта 2017 в рубрике Факт
    21. Универсальный толмач
      9 марта 2017 в рубрике Мнение
    22. Обширный инфаркт
      7 марта 2017 в рубрике Факт
    23. Книга - лучший подарок
      7 марта 2017 в рубрике Связи
    24. Права ограниченного действия
      5 марта 2017 в рубрике Факт
    25. Тракторист распахал биополе
      5 марта 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Генерал не ко двору  (9519 просмотров)
      23 февраля 2017 с сайта Назначения
    2. Обширный инфаркт  (8895 просмотров)
      7 марта 2017 с сайта Факт
    3. Права ограниченного действия  (7618 просмотров)
      5 марта 2017 с сайта Факт
    4. Гладко было на бумаге...  (6959 просмотров)
      11 марта 2017 с сайта Ракурс
    5. Что общего у Абдуллаева и Орлова?  (6944 просмотров)
      24 февраля 2017 с сайта Право
    6. На хитрую ГНИ есть патент с винтом  (6936 просмотров)
      1 марта 2017 с сайта Ситуация
    7. «Чёрный рынок», что ты вьёшься...  (6807 просмотров)
      13 марта 2017 с сайта Мнение
    8. Универсальный толмач  (6732 просмотров)
      9 марта 2017 с сайта Мнение
    9. Семь степеней защиты одного доллара  (6712 просмотров)
      21 февраля 2017 с сайта Ракурс
    10. У природы нет плохой свободы  (6541 просмотров)
      17 февраля 2017 с сайта Экономика
    11. Мимо кассы  (6255 просмотров)
      27 февраля 2017 с сайта Мнение
    12. И скинем с головы иней  (6222 просмотров)
      23 февраля 2017 с сайта Дата
    13. Разведка Нарышкиным  (6021 просмотров)
      1 марта 2017 с сайта Братья
    14. Каждому своё  (5832 просмотров)
      25 февраля 2017 с сайта Назначения
    15. Все слышали, президент услышал  (5825 просмотров)
      4 марта 2017 с сайта Ракурс
    16. Инициатива наказуема?  (5740 просмотров)
      27 февраля 2017 с сайта Факт
    17. Вот тебе, бабушка...  (5612 просмотров)
      22 февраля 2017 с сайта Резонанс
    18. Купюра для банкоматов  (5509 просмотров)
      4 марта 2017 с сайта Факт
    19. Два ЧП в течение суток  (5393 просмотров)
      24 февраля 2017 с сайта Бывает...
    20. Будет резать по живому?  (5339 просмотров)
      21 февраля 2017 с сайта Назначения
    21. Скажи-ка, дядя, ведь недаром?..  (5014 просмотров)
      2 марта 2017 с сайта Факт
    22. Жизнь продолжается  (4959 просмотров)
      11 марта 2017 с сайта Назначения
    23. «Воля» и неволя  (4943 просмотров)
      23 февраля 2017 с сайта Факт
    24. Торжество справедливости наступило посмертно  (4889 просмотров)
      18 февраля 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    25. В полный рост  (4708 просмотров)
      4 марта 2017 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства