Хороший сосед ближе родственника



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 22-23 марта посетит с государственным визитом Казахстан. В ходе встреч и переговоров на высшем уровне будут обсуждены состояние и перспективы развития отношений между Узбекистаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной политики. Об этом сообщило агунтство УзА.



В рамках визита главы нашего государства предусмотрено проведение в г.Астане Национальной промышленной выставки Узбекистана и совместного бизнес-форума с участием представительных делегаций деловых кругов двух стран.



По итогам визита планируется подписание солидного пакета двусторонних документов межгосударственного, межправительственного и межведомственного характера, а также крупных коммерческих контрактов, направленных на вывод узбекско-казахстанского сотрудничества на качественно новый уровень.



