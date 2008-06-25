Хороший сосед ближе родственника

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 22-23 марта
посетит с государственным визитом Казахстан. В ходе встреч и переговоров
на высшем уровне будут обсуждены состояние и перспективы развития
отношений между Узбекистаном и Казахстаном в политической,
торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной,
культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы
региональной и международной политики. Об этом сообщило агунтство УзА.
В рамках визита главы
нашего государства предусмотрено проведение в г.Астане Национальной
промышленной выставки Узбекистана и совместного бизнес-форума с участием
представительных делегаций деловых кругов двух стран.
По итогам
визита планируется подписание солидного пакета двусторонних документов
межгосударственного, межправительственного и межведомственного
характера, а также крупных коммерческих контрактов, направленных на
вывод узбекско-казахстанского сотрудничества на качественно новый
уровень.
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